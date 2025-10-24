«نوجويرا دبي» بطل النسخة الأولى لـ «كوينتيت 5»



دبي (الاتحاد)

توج فريق نوجويرا دبي، الذي يضم عدداً من المقاتلين المحليين والمقيمين في الدولة، بلقب بطولة «كوينتيت 5» العالمية للفنون القتالية بالجرابلينج، التي أقيمت لأول مرة في الشرق الأوسط على أرض الدولة، وسط أجواء مميزة وحضور جماهيري كبير في كوكاكولا أرينا بدبي، وبمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في هذه الرياضة.

وتنافس في البطولة أربع فرق عالمية تمثل مدارس مختلفة في الفنون القتالية، وقادها أساطير اللعبة: كازوشي ساكورابا «فريق ساكو اليابان»، ورينزو جرايسي «فريق غرايسي»، وبوب ساب «فريق بانجتاو تايلاند»، وأنطونيو رودريجو نوجويرا «فريق نوجويرا دبي».

وتمكن فريق نوجويرا دبي من الفوز باللقب بعد مواجهة مثيرة في النهائي أمام فريق ساكو اليابان، شهدت تنافساً قوياً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم اللاعب بويا رحماني النزال الحاسم لصالح الفريق الإماراتي، بالفوز بالإخضاع على منافسه دايسوكي ناكامورا في الثواني الأخيرة.

وأكد طارق سليمان، منظم البطولة الإقليمي، أن إقامة الحدث في دبي تمثل خطوة مهمة في مسيرة نشر رياضة الجرابلينج في المنطقة، معرباً عن فخره بنجاح البطولة، ومشاركة أسماء عالمية كبيرة. وقال: «نفخر بإقامة هذا الحدث العالمي في دبي، وبالحضور الكبير الذي عكس شغف الجماهير بهذه الرياضة، وما شاهدناه من مستوى فني وتنظيمي يؤكد قدرة الدولة على احتضان أبرز البطولات الدولية، ونطمح أن تكون هذه البداية لمسيرة طويلة لبطولات كوينتيت في الإمارات والمنطقة».