مصر تستضيف كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة غداً

أبوظبي (الاتحاد)

تحتضن غداً «السبت» جمهورية مصر العربية، على مضمار نادي الجزيرة في القاهرة، منافسات المحطة الخامسة عشرة من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن النسخة الثانية والثلاثين من السلسلة العالمية المرموقة.

وتُقام سباقات الكأس الغالية بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، واهتمامه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم.

كما تأتي إقامة المحطة المصرية تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية المتينة بين الإمارات ومصر، حيث تُعد من أغلى وأهم سباقات الخيل العربية التي شهدتها مصر، في دلالة واضحة على دعم الإمارات الدائم للخيل العربي، وحرصها على رعاية كل من يسهم في ازدهار هذه الرياضة الأصيلة.

ويشهد مهرجان كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطته الخامسة عشرة بمصر سبعة أشواط بمشاركة 59 خيلاً من نخبة الجياد المصرية، ما يعكس التفاعل الكبير من الملاك والمربين المصريين مع السباقات في كل عام.

ويُقام السباق الخامس الرئيس على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، بمشاركة نخبة من أبرز الخيول، من بينها: بريق الأمل ومناضل لإسطبلات سعفان، وفهد الأمين للمالك رياض جلال، وذيبان الطحاوية ملك ورثة إسطبلات الطحاوية والجزيرة، وراوي للمالك أحمد عزت جاب الله، والمشهور للمالك محمد رمضان محمد.

وقال مسلم العامري، عضو اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «إقامة المحطة الخامسة عشرة في مصر تعكس مكانتها التاريخية وتجسّد متانة العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر في دعم الخيل العربي الأصيل».

وأضاف: «إن دعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تمثل الركيزة الأساسية لنجاح هذه السلسلة التي أصبحت اليوم الوجهة الأولى لسباقات الخيل العربية على مستوى العالم، ونفخر بمحطة مصر التي تؤكد سنوياً حجم المشاركة الواسعة والأجواء الاحتفالية المميزة بمكانة وقيمة الكأس الغالية».

كما أكد العامري حرص اللجنة على دعم الملاك والمربين للخيل العربي في مصر، وتقديم هذا الحدث الاستثنائي لهم من أجل تحقيق مشاركة أوسع في مختلف الفئات والسباقات، بما يعزز مسيرة تطوير الخيل العربي ويدعم استدامة نجاحاته، مشيراً إلى أن سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة تواصل رسالتها النبيلة في صون هوية الخيل العربي، ودعم انتشاره عالمياً.