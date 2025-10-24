مهاجم تشيلسي يقترب من العودة



لندن (رويترز)



قال إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، إن مهاجمه ليام ديلاب عاد إلى التدريبات، بعد تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه لن يكون متاحاً للمشاركة، عندما يستضيف الفريق منافسه سندرلاند الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت.

وتعرض اللاعب (22 عاماً)، والذي انتقل إلى ستامفورد بريدج قادماً من إبسويتش تاون مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (40.26 مليون دولار) في يونيو الماضي، للإصابة خلال فوز فريقه 2-صفر على ضيفه فولهام في أغسطس.

وكان من المتوقع في البداية أن يغيب اللاعب الإنجليزي لمدة تتراوح بين ستة إلى ثمانية أسابيع، لكن ماريسكا ألمح لاحقاً إلى أنه سيغيب حتى ديسمبر المقبل.

وقال ماريسكا للصحفيين قبل مباراة الغد «لا توجد إصابات جديدة لدينا، شارك ليام في جزء من الحصة التدريبية للفريق لأول مرة، لن يكون متاحاً للمشاركة غداً، ولكن ربما يكون جاهزاً للمباراة المقبلة».

ويحل تشيلسي ضيفاً على ولفرهامبتون واندرارز المتعثر في الدور الرابع من كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف ماريسكا «الجدول الزمني يمكن أن يتغير قليلاً،. فذلك يعتمد على مدى تحسنه أو تراجعه مقارنة بالتقييم الأول الذي تم إرساله لي، لكن (ليام) قد يكون متاحاً لمواجهة ولفرهامبتون».

وأوضح ماريسكا أن مارك جويو، الذي عاد من إعارته التي كانت مقررة لموسم واحد مع سندرلاند بعد إصابة ديلاب، جاهز لبدء مباراة الدوري مع تشيلسي.

وعانى المهاجم الإسباني (19 عاماً) في البداية لإقناع ماريسكا بقدراته في التدريبات، لكنه تحسن منذ ذلك الحين.

وانضم جويو إلى تشيلسي قادماً من برشلونة العام الماضي.

وتابع «تحدثنا مع مارك قبل بضعة أسابيع، أخبرته أنني لم أكن راضياً عن أسلوب تدريبه. كان بحاجة إلى التغيير، وقد تغير بالفعل وحصل على فرصة».

وعندما سُئل عن الأشياء التي لم تعجبه، أجاب الإيطالي «لم يكن يتدرب جيداً، على كل حال، لهذا السبب يتأرجح اللاعبون الشبان أحياناً بين الأداء الجيد والسيئ. يجب التعامل معهم بالتدريج، لكن منذ أن تحدثنا، تغير الأمر، إنه لاعب رائع. ويعمل الآن بشكل ممتاز للغاية».

ويسعى تشيلسي لتحقيق فوزه الخامس على التوالي في كل المسابقات بعد فوزه الساحق 5-1 على أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، ويستعد لمواجهة صعبة أمام سندرلاند.

وجمع فريق المدرب الفرنسي ريجيس لو بري 14 نقطة من مبارياته الثماني الافتتاحية، ليحتل المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف ليفربول حامل اللقب، ومتساوياً مع تشيلسي صاحب المركز الخامس.

وختم بقوله «أثبتوا منذ بداية الموسم أنهم فريق قوي للغاية، يلعبون بشكل جماعي ويعملون بروح الفريق الواحد، لديهم نفس عدد النقاط التي نملكها، لذا فهم يُظهرون مدى كفاءتهم، قضيت موسماً واحداً مع ليستر سيتي في دوري الدرجة الثانية، وأعشق هذه البطولة، كنت أتابع سندرلاند منذ الموسم الماضي عندما تولى المدرب المسؤولية، يلعبون كرة قدم جيدة، ويتمتعون بقوة بدنية هائلة، لذا أحب طريقة لعبهم».