دي بروين.. الخوف من شبح الماضي!



روما (د ب أ)



ينتظر نادي نابولي بقلق شديد نتيجة الفحوص التي أجراها لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين، بعدما تعرّض لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد إنتر ميلان بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجّل دي بروين هدفاً من ضربة جزاء في الدقيقة 33 من المباراة التي فاز فيها نابولي 3-1، لكنه غادر الملعب على الفور، متأثراً بإصابة لم يستطع حتى أن يتحرك بسببها. وذكرت صحيفة «فوتبول إيطاليا» أن هناك مخاوف لدى نابولي من أن تجدد إصابة قديمة تعرّض لها دي بروين، عندما كان لاعباً في مانشستر سيتي عام 2023.

وبعد خروجه من الملعب ظهر دي بروين «34 عاماً» على مقاعد البدلاء وهو مستند إلى «عكازين» على إثر تلك الإصابة، لكن لم يتضح بعد إلى متى سيغيب عن الملاعب.

وتزداد مخاوف نابولي من هذه الإصابة، كونها في نفس موضع إصابته مع مانشستر سيتي، وغيّبته لمدة 4 أشهر، وتحديداً من أغسطس إلى ديسمبر عام 2023، ورفع نابولي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول، مقابل 15 لإنتر الرابع، بفارق الأهداف عن روما الثالث قبل اكتمال منافسات الجولة.