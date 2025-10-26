أبوظبي تُتوج أول لاعبة تحصد لقب «يو إف سي» في الشرق الأوسط

أبوظبي (الاتحاد)

نجحت ماكنزي ديرن في حسم النزال على لقب وزن القشة، لتصبح أول امرأة تفوز بلقب «يو إف سي» في الشرق الأوسط، بعد تغلبها على فيرنا جانديروبا، في «يو إف سي 321.. أسبينال ضد جان».

وتمكنت البرازيلية من تفادي الوقوع في شرك الضغط المبكر لتسيطر على الجولات اللاحقة وتحقق فوزاً بالإجماع أمام حشد جماهيري في الاتحاد أرينا.

وتعليقاً على فوزها في أبوظبي، قالت ديرن: «لا يوجد مكان في العالم أفضل من أبوظبي لأفوز بأول حزام لي، وأفخر بأن أكون أول امرأة تفوز بلقب هنا، إنه شعور لا يوصف، وستبقى أبوظبي جزءاً مهماً من حياتي ومحطة مهمة في قصتي».

وأضافت: «أظهر الجمهور هنا في الاتحاد أرينا حماساً ودعماً حفزاني على مواصلة النزال بقوة حتى الجولات الثالثة والرابعة والخامسة، واصلت محاولة إسقاطها وتوجيه الضربات، وبذل كل ما في وسعي للفوز بالنزال، أنا سعيدة وممتنة للغاية لتحقيق هذا الإنجاز هنا».

وعلى صعيد الفعالية الرئيسية للنزالات، انتهى نزال لقب الوزن الثقيل بين البطل توم أسبينال وسيريل جان بالتعادل السلبي بعد إصابة غير مقصودة في العين خلال الجولة الأولى، ليتم إيقاف النزال، إذ لم يتمكن أسبينال من مواصلة اللعب بسبب إصابته في عينه اليمنى، خلال أول دفاع له عن اللقب.

وقال جان بعد النزال: «أعتقد أنني بدأت بشكل جيد للغاية، لأن استراتيجية أسبينال معروفة للجميع، فهو يبدأ بقوة كبيرة لمفاجأة خصمه. أعتقد أنني قدمت أداء رائعاً، ودافعت عن نفسي ضد محاولاته للإسقاط، ووجهت له ضربات قوية. وقد شعرت بخيبة الأمل بسبب ما حدث، ولكن هذه هي الرياضة».

وفي نزالات البطولة الرئيسية الأخرى، قدم نجم وزن البانتام عمر نورمحمدوف أداء قوياً وتغلب على ماريو باوتيستا بإجماع الحكام، ليتقدم خطوة إضافية نحو النزال على لقب وزنه، في حين حقق ألكسندر فولكوف انتصاراً صعباً بعد ثلاث جولات على جايلتون ألميدا في منافسات الوزن الثقيل وحسم النزال بقرار منقسم. وتفوق الروسي عزمات مورزاكانوف وأسقط خصمه أليكسندر راكيتش بالضربة القاضية بلكمة يمنى في الدقيقة 3:11 من الجولة الأولى.

وتألق المصري حمدي عبدالوهاب وقدم أداء قوياً أشعل المدرجات وتغلب على كريس بارنيت في فئة الوزن الثقيل بإجماع الحكام.

وحصل كويلان سالكيلد على جائزة «أفضل أداء» بعد ركلة رأسية مذهلة أطاحت بنصرت حقباراست، أما الجائزة الثانية، فكانت من نصيب فالتر ووكر، الذي صنع التاريخ بتسجيله رابع إخضاع له على التوالي بطريقة تثبيت القدم، وهذه المرة ضد لوي ساذرلاند.

أما جائزة «أفضل نزال»، فكانت من نصيب لودوفيت كلاين وماتيوز ريبيكي بعد نزال صعب استمر ثلاث جولات أنهكت كلا اللاعبَين، حيث بدأ ريبيكي بالنزيف، بينما عجز كلاين عن الوقوف بسبب إصابة في الكاحل، قبل أن يحسم كلاين الفوز في النهاية.

وشهدت بطولة «يو إف سي 321» إقامة عدد من النزالات الحماسية التي جمعت نخبة المواهب العالمية، مرسخة مكانة أبوظبي وجهة عالمية لرياضات النزال.