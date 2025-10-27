سكايلاينرز بطل «الجولة العالمية» لـ«السلة الثلاثية» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



تُوّج سكايلاينرز الألماني، بلقب الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية «أبوظبي 2025»، بعد فوزه على ميامي الأميركي 19 - 17.

واختتمت البطولة التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة الثلاثية، على مدار 25 و26 أكتوبر، بمشاركة 14 فريقاً، وذلك في الملعب الذي صمم خصيصاً لاستضافة المنافسات بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول.

وجاء الفريق الألماني من مرحلة التصفيات المؤهلة وصولاً إلى النهائي بسلسلة انتصارات مثالية، وبقيادة ستيفان كوييتش وليون فيرتيج، قدّم الفريق أداءً هجومياً قوياً طوال البطولة، وتمكن من إطاحة فريق يو بي الصربي في مباراة نصف النهائي الحاسمة.

أما ميامي، دخل البطولة بمعنويات عالية، بعد سلسلة من النتائج المتميزة خلال الأشهر الماضية، حيث وصل إلى النهائي مجدداً من دون أي هزيمة منذ مرحلة المجموعات، وكان تغلب على أمستردام في نصف النهائي، ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وعادت البطولة العالمية إلى أبوظبي، لتؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها العاصمة، وريادتها في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية البارزة، وفق أعلى معايير السلامة، وفي بيئة آمنة وصحية، تأكيداً على ثقة الاتحاد الدولي لكرة السلة، في الإمكانيات والبنية التحتية الكبيرة المتوفرة في أبوظبي بوصفها وجهة رياضية عالمية.



وتسلم الفريق الألماني جائزة البطولة البالغة 40 ألف دولار، بحضور الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد المهيري، مدير تنفيذي قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، وعدد من القيادات الرياضية، والجماهير الغفيرة التي استمتعت بالمنافسات المثيرة بين نخبة من ألمع نجوم كرة السلة الثلاثية العالميين، والأبطال الأولمبيين.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد عبد الله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، فريق سكايلاينرز على فوزه بالبطولة، مثنياً على أدائه الرائع في المباراة النهائية، والمنافسة القوية من طرفي النهائي وسط تشجيع وحماس الجماهير.

وقال القبيسي: «مرة أخرى، نشكر كل من أسهم في نجاح البطولة العالمية من الجهات الداعمة والشركاء والرعاة على دورهم الكبير في النجاح الذي حققته البطولة التي تُعد واحدة من أكبر الأحداث الدولية في روزنامة الاتحاد الدولي لكرة السلة».

وفي المسابقات الفردية، فاز هسين-وي وانج من فريق «تايبيه وانباو» بلقب مسابقة التصويب من خارج المنطقة التي أٌقيمت برعاية مياه العين، بينما فاز بيوتر «جريبو» جرابوفسكي بلقب مسابقة «السلام دنك» التي أقيمت برعاية المسعود للسيارات.

ونال ليون فيرتيج نجم فريق سكايلاينرز جائزة أفضل لاعب في البطولة، بعد أن قدّم أداءً حاسماً قاد فريقه للفوز بالبطولة، وتسلم جائزته من الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي.

ووفرت البطولة العديد من الأنشطة الممتعة في منطقة المشجعين المخصصة، التي تضمنت شاحنات الطعام وألعاب الآركيد والجوائز المميزة، وقدمت الجولة العالمية إجمالي جوائز مالية بقيمة 200 ألف دولار، منها 40 ألفاً للبطل، و30 ألفاً للوصيف، و22 ألفاً لصاحب المركز الثالث.

وتقام البطولة قبل الأخيرة من الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية 8 و9 نوفمبر في بوخارست، ثم يختتم الموسم بالنهائي المرتقب في العاصمة البحرينية المنامة 21 و22 نوفمبر المقبل.

الفرق العشرة الأولى



سكايلاينرز «ألمانيا»

ميامي «أميركا»

يو بي «صربيا»

أمستردام رابوبنك «هولندا»

تولوز «فرنسا»

لوجانو هاندونج «سويسرا»

باسكتس بون تيليكوم «ألمانيا»

كانازاوا «اليابان»

كارولينا «بورتو ريكو»

أولان باتار «منغوليا»