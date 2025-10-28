محمد بن ثعلوب يهنئ «عائلة الجودو» باليوم العالمي للسلام

أبوظبي (الاتحاد)

هنَّأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو ورؤساء الاتحادات الوطنية، وعائلة الجودو في العالم، بمناسبة اليوم العالمي للجودو، الذي يصادف يوم 28 أكتوبر من كل عام، معرباً عن سعادته بالمشاركة «عبر تقنية الفيديو» في هذه المناسبة، التي ضمت أكثر من 180 رئيساً للاتحادات الوطنية الأعضاء من مختلف قارات العالم.

وأكد أن الجودو يمكن أن يكون جسراً حقيقياً، ومساحة للتواصل والتعاطف والحوار والوحدة في ظل التنوع، وأن يحقق السلام عندما تشتد الحاجة إليه، في ظل النداءات المتكررة للوحدة والسلام، موضحاً أن منظمة «الجودو من أجل السلام» تسعى من أجل السلام على مستوى العالم من خلال رياضة الفن النبيل، باحتضان قيم التسامح، وأن نصبح جميعاً سفراء للسلام والوئام، انطلاقاً من مجتمع الجودو، وهي دعوة للتأمل والعمل لنظهر أن السلام من الممكن أن يتحقق من خلال رياضتنا، وعلينا أن نعمل معاً من خلال الجودو، للمساهمة في بناء عالم أكثر سلاماً تحت شعار «قيم رياضة الجودو النبيلة»، انطلاقاً من «بساط» المنافسة الرياضي التنافسي وخارجه، بهدف التغلب على تحديات الحياة اليومية.