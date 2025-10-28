الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

محمد بن ثعلوب يهنئ «عائلة الجودو» باليوم العالمي للسلام

محمد بن ثعلوب
28 أكتوبر 2025 14:31

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
320 لاعباً يشاركون في «دولية خورفكان» للجودو
«الجودو» يغادر إلى البحرين للمشاركة في «آسيوية الشباب»

هنَّأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية، رئيس وأعضاء الاتحاد الدولي للجودو ورؤساء الاتحادات الوطنية، وعائلة الجودو في العالم، بمناسبة اليوم العالمي للجودو، الذي يصادف يوم 28 أكتوبر من كل عام، معرباً عن سعادته بالمشاركة «عبر تقنية الفيديو» في هذه المناسبة، التي ضمت أكثر من 180 رئيساً للاتحادات الوطنية الأعضاء من مختلف قارات العالم.
وأكد أن الجودو يمكن أن يكون جسراً حقيقياً، ومساحة للتواصل والتعاطف والحوار والوحدة في ظل التنوع، وأن يحقق السلام عندما تشتد الحاجة إليه، في ظل النداءات المتكررة للوحدة والسلام، موضحاً أن منظمة «الجودو من أجل السلام» تسعى من أجل السلام على مستوى العالم من خلال رياضة الفن النبيل، باحتضان قيم التسامح، وأن نصبح جميعاً سفراء للسلام والوئام، انطلاقاً من مجتمع الجودو، وهي دعوة للتأمل والعمل لنظهر أن السلام من الممكن أن يتحقق من خلال رياضتنا، وعلينا أن نعمل معاً من خلال الجودو، للمساهمة في بناء عالم أكثر سلاماً تحت شعار «قيم رياضة الجودو النبيلة»، انطلاقاً من «بساط» المنافسة الرياضي التنافسي وخارجه، بهدف التغلب على تحديات الحياة اليومية.

محمد بن ثعلوب
الجودو
اتحاد الجودو
الاتحاد الدولي للجودو
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©