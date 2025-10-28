ليفربول يضرب موعداً مع كريستال بالاس في كأس الرابطة



لندن (أ ف ب)

بعدما بات رابع بطل فقط يتلقى أربع هزائم متتالية في الموسم التالي لفوزه بلقب الدوري الممتاز، يسعى ليفربول ومدربه الهولندي أرني سلوت لتجنب المزيد من الحرج الأربعاء في مواجهة كريستال بالاس على ملعب «أنفيلد»، في الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.

يدخل «الحمر» مباراتهم وبطل مسابقة الكأس للموسم الماضي بمعنويات مهزوزة تماماً بعد تلقيهم في عطلة نهاية الأسبوع الهزيمة الرابعة توالياً في الدوري، وذلك على يد برنتفورد 2-3، ما جعلهم يتراجعون في الترتيب إلى المركز السابع بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر ووصيفهم الموسم الماضي.

ولن تكون المواجهة سهلة بتاتاً أمام الضيف اللندني، إذ سبق لليفربول أن خسر أمامه مرتين هذا الموسم، أولاً بركلات الترجيح في مباراة درع المجتمع ثم في المرحلة السادسة من الدوري خارج الديار بنتيجة 1-2.

وفي تعليقه على المرحلة التي يمر بها ليفربول، قال سلوت إن الخسارة أمام برنتفورد كانت الأصعب بين الهزائم الأربع المتتالية، مضيفاً «لا يمكن أن تقارن بينها (الهزائم الأربع)، لكن الأمر الذي يثير القلق أكثر من أي شيء آخر هو أن تخسر أربع مباريات توالياً».

وقد يلجأ الهولندي إلى التغيير في تشكيلته لمباراة الأربعاء، مع التوجه لإشراك المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا أساسيا، كما الحال بالنسبة للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وابن الـ17 ربيعا ريو نجومها، على أن يريح الهدّاف المصري محمد صلاح وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وستكون المواجهة مع بالاس الأولى ضمن سلسلة من الاختبارات الصعبة التي تنتظر فريق سلوت، إذ يتواجه في عطلة نهاية الأسبوع مع أستون فيلا في الدوري، ثم يستضيف ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل على مانشستر سيتي في «بريميرليج».

ويبدو أن الفوز على ليفربول في المرحلة السادسة كان بمثابة اللعنة بالنسبة لبالاس، إذ وبعدما أتبعه بالفوز على دينامو كييف الأوكراني (2-0) في مسابقة «كونفرنس ليج»، مني بهزيمته الأولى في الدوري الممتاز واكتفى بتعادل مقابل هزيمتين في المباريات الثلاث التالية محلياً وقارياً، آخرها الخسارة أمام جاره أرسنال 0-1 في المرحلة التاسعة من «بريميرليج».

وفي ظل المستوى الذي يقدمه والمرحلة الرائعة التي يمر بها في مستهل الموسم، يبدو أرسنال مرشحاً لتحقيق فوزه الثامن توالياً في كافة المسابقات حين يستضيف برايتون، فيما سيكون مانشستر سيتي وصيف بطل المسابقة أمام مهمة سهلة، أقله على الورق، في ويلز ضد سوانزي سيتي من المستوى الثاني، على غرار تشيلسي الذي يواجه مضيفه ولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الممتاز.

وستكون المواجهة بين توتنهام، ثالث ترتيب الدوري، ومضيفه نيوكاسل حامل لقب المسابقة، الأقوى في الدور الرابع.