الأربعاء 29 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفربول يضرب موعداً مع كريستال بالاس في كأس الرابطة

ليفربول يضرب موعداً مع كريستال بالاس في كأس الرابطة
28 أكتوبر 2025 15:30

 
لندن (أ ف ب)
بعدما بات رابع بطل فقط يتلقى أربع هزائم متتالية في الموسم التالي لفوزه بلقب الدوري الممتاز، يسعى ليفربول ومدربه الهولندي أرني سلوت لتجنب المزيد من الحرج الأربعاء في مواجهة كريستال بالاس على ملعب «أنفيلد»، في الدور الرابع من مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم.
يدخل «الحمر» مباراتهم وبطل مسابقة الكأس للموسم الماضي بمعنويات مهزوزة تماماً بعد تلقيهم في عطلة نهاية الأسبوع الهزيمة الرابعة توالياً في الدوري، وذلك على يد برنتفورد 2-3، ما جعلهم يتراجعون في الترتيب إلى المركز السابع بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر ووصيفهم الموسم الماضي.
ولن تكون المواجهة سهلة بتاتاً أمام الضيف اللندني، إذ سبق لليفربول أن خسر أمامه مرتين هذا الموسم، أولاً بركلات الترجيح في مباراة درع المجتمع ثم في المرحلة السادسة من الدوري خارج الديار بنتيجة 1-2.
وفي تعليقه على المرحلة التي يمر بها ليفربول، قال سلوت إن الخسارة أمام برنتفورد كانت الأصعب بين الهزائم الأربع المتتالية، مضيفاً «لا يمكن أن تقارن بينها (الهزائم الأربع)، لكن الأمر الذي يثير القلق أكثر من أي شيء آخر هو أن تخسر أربع مباريات توالياً».
وقد يلجأ الهولندي إلى التغيير في تشكيلته لمباراة الأربعاء، مع التوجه لإشراك المهاجم الإيطالي فيديريكو كييزا أساسيا، كما الحال بالنسبة للأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر وابن الـ17 ربيعا ريو نجومها، على أن يريح الهدّاف المصري محمد صلاح وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك.
وستكون المواجهة مع بالاس الأولى ضمن سلسلة من الاختبارات الصعبة التي تنتظر فريق سلوت، إذ يتواجه في عطلة نهاية الأسبوع مع أستون فيلا في الدوري، ثم يستضيف ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل على مانشستر سيتي في «بريميرليج».
ويبدو أن الفوز على ليفربول في المرحلة السادسة كان بمثابة اللعنة بالنسبة لبالاس، إذ وبعدما أتبعه بالفوز على دينامو كييف الأوكراني (2-0) في مسابقة «كونفرنس ليج»، مني بهزيمته الأولى في الدوري الممتاز واكتفى بتعادل مقابل هزيمتين في المباريات الثلاث التالية محلياً وقارياً، آخرها الخسارة أمام جاره أرسنال 0-1 في المرحلة التاسعة من «بريميرليج».
وفي ظل المستوى الذي يقدمه والمرحلة الرائعة التي يمر بها في مستهل الموسم، يبدو أرسنال مرشحاً لتحقيق فوزه الثامن توالياً في كافة المسابقات حين يستضيف برايتون، فيما سيكون مانشستر سيتي وصيف بطل المسابقة أمام مهمة سهلة، أقله على الورق، في ويلز ضد سوانزي سيتي من المستوى الثاني، على غرار تشيلسي الذي يواجه مضيفه ولفرهامبتون متذيل ترتيب الدوري الممتاز.
وستكون المواجهة بين توتنهام، ثالث ترتيب الدوري، ومضيفه نيوكاسل حامل لقب المسابقة، الأقوى في الدور الرابع.

أخبار ذات صلة
وفاة حارس ريال مدريد
أرسنال يعزز صدارة «البريميرليج»
ليفربول
أرني سلوت
كريستال بالاس
كأس الرابطة
كأس الرابطة الإنجليزية
آخر الأخبار
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
التعليم والمعرفة
جزيرة الحديريات تطلق باقة فعاليات رياضية وترفيهية
اليوم 14:02
جوارديولا يترقب عودة مرموش
الرياضة
جوارديولا يترقب عودة مرموش
اليوم 13:50
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
الرياضة
أندريش وكيميتش.. صداقة بعد الكراهية!
اليوم 13:46
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه.آي": صفقة "مايكروسوفت" تعزز سهولة جمع رأس المال
اليوم 13:38
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
الرياضة
العين يطارد الفوز الـ27 أمام «البرتقالي» لتعزيز «الصدارة»
اليوم 13:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©