كاراسكو يقود الشباب إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الرياض (د ب أ)

سجل البلجيكي يانيك كاراسكو مهاجم وقائد الشباب هدفاً، قاد به فريقه للفوز بهدف نظيف على ضيفه الزلفي في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم اليوم.

وسجل كاراسكو هدف المباراة في الدقيقة 35 من ركلة جزاء ليقود فريقه نحو التأهل لدور الثمانية على حساب الفريق، القادم من دوري الدرجة الأولى، والذي كان قد أطاح بالفيحاء من دور الـ32.

وكان كاراسكو قد سجل هدف تعادل الشباب في المباراة الماضية ضد ضمك بالجولة السادسة من دوري المحترفين.

واكتفى الشباب بالهدف الوحيد لكن المباراة شهدت لقطات من الإثارة من بينها مشاجرة بين لاعبي الشباب وبعضهم بعضاً، حيث اشتبك محمد الغيليمش مدافع الفريق مع زميله السويسري فنسنت سيرو بسبب خلاف حول التعامل مع إحدى هجمات المنافس، ما دفع لاعبي الفريقين للتدخل لتهدئة الموقف بين الثنائي.

وأشهر الحكم فريح الجلعود، البطاقة الحمراء مرتين في الدقائق الأخيرة بواقع حالة طرد في كل فريق نتيجة اشتباكات قوية بين الطرفين.

ويطارد الشباب رابع ألقابه في بطولة كأس الملك علماً بأن آخر ألقابه كان عام 2014.