الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نوري ينهي انتصارات ألكاراز في «باريس»

نوري ينهي انتصارات ألكاراز في «باريس»
29 أكتوبر 2025 08:02

باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
سينر يتقبل إنهاء الموسم خلف ألكاراز في التصنيف العالمي
نوري يتأهل لمواجهة ألكاراز في «باريس المفتوحة للتنس»

فاز البريطاني كاميرون نوري 4-6 و6-3 و6-4 على كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً، ليبلغ الدور الثالث من بطولة باريس للأساتذة للتنس وينهي سلسلة انتصارات الإسباني، التي امتدت 17 مباراة في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين لفئة 1000 نقطة.
وبعد فوزه بلقبه الثامن هذا الموسم في طوكيو، بدا ألكاراز، الفائز بستة ألقاب كبرى، بعيداً عن مستواه وارتكب 54 خطأً سهلاً، وعبر عن إحباطه من خلال تبادل حاد للكلمات مع مدربه خوان كارلوس فيريرو.
وبعد فوزه بالمجموعة الأولى، فشل ألكاراز في الحفاظ على الزخم، بينما ازداد نوري ثقة تدريجياً، وتمكن المصنف 31 عالمياً من إنقاذ نقطتي كسر في الشوط السابع من المجموعة الأخيرة، وحافظ على إرساله ليحسم المباراة بعد ساعتين و22 دقيقة.
وقال نوري: "انتصار ضخم، مهم جداً بالنسبة لي. كنت أتعافى من إصابة، وفي العام الماضي خرجت من الدور الأول في التصفيات هنا.
"حاولت فقط الاستمتاع بلعب التنس في النصف الثاني من العام، وتمكنت من فعل ذلك، والحصول على فوز كهذا، الأكبر في مسيرتي، والأول لي على مصنف أول عالمياً، وخصوصاً ضد اللاعب الأكثر ثقة في العالم حالياً".
وتعد هذه الهزيمة الأولى لألكاراز قبل الوصول إلى النهائي منذ مارس، لتنهي سلسلة هيمنته في بطولات اتحاد اللاعبين المحترفين لفئة 1000 نقطة، التي بدأت من بطولة ميامي والتي شهدت تتويجه في مونت كارلو وروما وسينسيناتي.
وتأهل نوري إلى دور 16 في بطولة للأساتذة للمرة الأولى منذ روما 2023، كما عادل أفضل إنجاز له في باريس والذي حققه عام 2021.
ويواجه ألكاراز خطر فقدان صدارة التصنيف العالمي في نهاية العام، إذا تمكن الإيطالي يانيك سينر من الفوز بلقب باريس.
وسيواجه نوري في الدور المقبل الفائز من مباراة فالنتين فاشيرو وأرتور ريندركنيش، اللذين سيلتقيان اليوم الأربعاء، في إعادة لنهائي بطولة شنغهاي للأساتذة.

كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
دورة باريس الدولية لكرة المضرب
