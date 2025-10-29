الخميس 30 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«أبوظبي الرياضي» و«سما الإمارات» يوقعان عقد إنشاء وتشغيل «الرياضي المجتمعي»

«أبوظبي الرياضي» و«سما الإمارات» يوقعان عقد إنشاء وتشغيل «الرياضي المجتمعي»
29 أكتوبر 2025 12:11

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس أبوظبي الرياضي عقداً مع شركة سما الإمارات للاستثمار العقاري، لإنشاء وتشغيل مركز رياضي مجتمعي في مدينة محمد بن زايد لمدة 32 سنة، تشمل عامين لفترة التطوير و30 سنة للتشغيل.
ويأتي المشروع في إطار جهود أبوظبي لتعزيز البنية التحتية الرياضية، وتوفير مرافق متكاملة تدعم المجتمع وتمكن جميع الفئات من ممارسة الرياضة، ويقع المشروع في الحوض Z35 على قطعة أرض مساحتها 29,416.98 متر مربع، ويهدف إلى تقديم تجربة رياضية شاملة ومرافق حديثة للجميع.
من جانبه، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يُعد إنشاء وتشغيل المركز الرياضي المجتمعي في مدينة محمد بن زايد خطوةً مهمة في تعزيز البنية التحتية الرياضية، واستكمالاً لتوجهات القيادة الرشيدة التي تولي الصحة واللياقة البدنية لجميع أفراد المجتمع أولوية قصوى».
وأضاف قائلاً: «يأتي هذا المشروع في إطار تعزيز جودة الحياة وحرص الدولة على توفير بيئة صحية وآمنة، تشجّع جميع الفئات على ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام، ويعكس المركز التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتقديم مرافق رياضية متكاملة تخدم الجميع، وتعزز الروح المجتمعية من خلال الأنشطة والبرامج الرياضية التي تسهم في بناء مجتمع نشط، صحي ومترابط، ونحن ملتزمون بتوفير مرافق عالمية المستوى تلبي احتياجات الجميع، وتواكب أفضل المعايير العالمية في التصميم والخدمة».
من جهته، قال عارف إسماعيل عباس خوري، رئيس مجلس إدارة شركة سما الإمارات للاستثمار العقاري: «نفخر بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي لتنفيذ هذا المشروع الحيوي، ونتطلع إلى تقديم مركز رياضي يواكب أفضل المعايير العالمية في التصميم والخدمة، بما يعود بالنفع على جميع سكان مدينة محمد بن زايد خاصة، وأبوظبي عموماً».
ويُتوقع أن يصبح المركز الرياضي وجهة متميزة للأنشطة الرياضية والاجتماعية، ويعزز من مشاركة المجتمع في برامج اللياقة البدنية والصحية.

