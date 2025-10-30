الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

يوكيتش يسطّر رابع «تريبل دابل» في موسم «السلة الأميركي»

يوكيتش يسطّر رابع «تريبل دابل» في موسم «السلة الأميركي»
30 أكتوبر 2025 13:12

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقّق النجم الصربي نيكولا يوكيتش رابع ثلاثة أرقام مزدوجة «تريبل دابل» على التوالي، في مستهل الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليقود دنفر ناجتس إلى فوز عريض على نيو أورليانز بيليكانز 122-88.
وبات يوكيتش، الفائز ثلاث مرات بجائزة أفضل لاعب في الموسم، إلى جانب أوسكار روبرتسون في عام 1961 وراسل وستبروك في 2020، اللاعبين الوحيدين الذين بدأوا موسماً بـ 4 «تريبل دابل» متتالية.
وأنهى الصربي اللقاء بـ 21 نقطة مع 12 متابعة، وعشر تمريرات حاسمة، رغم جلوسه على دكة البدلاء في الربع الأخير، بعد أن حسم فريقه النتيجة مبكراً.
وقال يوكيتش الذي عزّز سجله إلى 168 ثلاثة أرقام مزدوجة في مسيرته، ليحتل المركز الثالث تاريخياً خلف وستبروك (203) وروبرتسون (181): «أنا أحاول فقط أن ألعب بالطريقة الصحيحة، وآمل أن يأتي كل شيء في طريقي».
من جهة أخرى، قاد أوستن ريفز فريقه لوس أنجلوس ليكرز إلى فوز صعب بسلّة قبل 1.1 ثانية من نهاية اللقاء، وذلك على حساب مينيسوتا تمبروولفز 116-115 على أرض الأخير.
وفي ظل غياب ليبرون جيمس، والسلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب الإصابة، ارتقى ريفز إلى حجم المسؤولية مسجلاً 28 نقطة مع 16 تمريرة حاسمة.
وواصل شيكاغو بولز الذي يحقّق أفضل انطلاقة له منذ عام 2021 عروضه القوية، رافعاً رصيده إلى 4 انتصارات بالعلامة الكاملة، بفوزه على ضيفه ساكرامنتو كينجز 126-113.
وكان الليتواني الأصل ماتاس بوزيليس أفضل مسجّل لبولز بـ 27 نقطة، فيما أضاف الأسترالي جوش غيدي 20 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة، والمونتينجري نيكولا فوتشيفيتش 13 نقطة، و14 متابعة.
وأنهى بوسطن سلتيكس بقيادة جايلن براون صاحب الثلاثين نقطة سلسلة الانتصارات الثلاثة المتتالية لكليفلاند كافالييرز، متفوقاً عليه 125-105.

دوري السلة الأميركي
فريق دنفر ناجتس
لوس أنجلوس ليكرز
