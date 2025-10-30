الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانشستر يونايتد.. 4000 مباراة بـ«لاعبين شباب»

مانشستر يونايتد.. 4000 مباراة بـ«لاعبين شباب»
30 أكتوبر 2025 20:55


لندن (د ب أ)
احتفل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتاريخه الطويل في سياسة الاعتماد على أبناء النادي في كل مباراة والذي وصل إلى 88 عاماً. وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الخميس، أن ذلك التتابع بدأ منذ 30 أكتوبر 1937، حينما لعب توم مانيلي وجاك واسال في مباراة أمام فولهام.
وأضاف أن مانيلي كان لاعباً أساسياً بعدما شارك للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد في ديسمبر عام 1931 أمام ميلوال، وكانت مباراة فولهام رقم 161 له، على الجانب الآخر كان واسال يخوض مباراته رقم 15.
وكشف النادي الإنجليزي عن معلومة قال فيها إنه منذ تلك المباراة التي أقيمت في ملعب فولهام «كرافين كوتيج» واصل مانشستر يونايتد الاعتماد على لاعبيه الشباب في قائمته للمباراة لأكثر من 4000 مباراة متتالية.
وتابع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق، يواصل الاعتماد على ذلك النهج حتى الآن، مع وجود لاعبين مثل كوبي ماينو وتوم هيتون وديرموت مي وتايلر فريدركسن المتواجدين في قائمة الفريق هذا الموسم.
ونقل موقع مانشستر يونايتد عن أموريم تصريحاته في المؤتمر الصحفي التي وعد فيها بمواصلة العمل بكل قوة لإكمال تلك السلسلة. وقال أموريم: «نريد تعزيز تلك السلسلة، لا أريد أن يكون الشخص الذي يوقف تلك الفكرة، إذا نظرت إلى ماضي مانشستر يونايتد سترى أنه مبني على لاعبين صغار نشاؤا هنا واستمروا لفترة طويلة، أعتقد أن ذلك يجب أن يكون هدفنا في المستقبل لذلك سأحاول مواصلة العمل على ذلك». وأضاف: «أتمنى أن يتواصل ذلك وأن يكون نادينا حاملاً للواء تطوير اللاعبين الشباب والموهوبين».

أخبار ذات صلة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
100 مليون يورو قيمة فولتيماده على «مؤشر ماتيوس»
نادي مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
الرياضة
600 متخصص و66 ورقة بحثية في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي
اليوم 14:00
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
الرياضة
النصر وبني ياس يطاردان «الأسبقية» في ذهاب نهائي «الاتحاد للطائرة»
اليوم 13:59
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
الترفيه
«ناشيونال جيوغرافيك العربية» تكشف أسرار العلم والطبيعة والإنسان
اليوم 13:59
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس وزراء سنغافورة
اليوم 13:55
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
الرياضة
الدوري الإنجليزي.. أرسنال لتعزيز الصدارة وليفربول يخشى استمرار السقوط
اليوم 13:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©