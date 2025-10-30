مانشستر يونايتد.. 4000 مباراة بـ«لاعبين شباب»



لندن (د ب أ)

احتفل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتاريخه الطويل في سياسة الاعتماد على أبناء النادي في كل مباراة والذي وصل إلى 88 عاماً. وذكر الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي، اليوم الخميس، أن ذلك التتابع بدأ منذ 30 أكتوبر 1937، حينما لعب توم مانيلي وجاك واسال في مباراة أمام فولهام.

وأضاف أن مانيلي كان لاعباً أساسياً بعدما شارك للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد في ديسمبر عام 1931 أمام ميلوال، وكانت مباراة فولهام رقم 161 له، على الجانب الآخر كان واسال يخوض مباراته رقم 15.

وكشف النادي الإنجليزي عن معلومة قال فيها إنه منذ تلك المباراة التي أقيمت في ملعب فولهام «كرافين كوتيج» واصل مانشستر يونايتد الاعتماد على لاعبيه الشباب في قائمته للمباراة لأكثر من 4000 مباراة متتالية.

وتابع الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد أن البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للفريق، يواصل الاعتماد على ذلك النهج حتى الآن، مع وجود لاعبين مثل كوبي ماينو وتوم هيتون وديرموت مي وتايلر فريدركسن المتواجدين في قائمة الفريق هذا الموسم.

ونقل موقع مانشستر يونايتد عن أموريم تصريحاته في المؤتمر الصحفي التي وعد فيها بمواصلة العمل بكل قوة لإكمال تلك السلسلة. وقال أموريم: «نريد تعزيز تلك السلسلة، لا أريد أن يكون الشخص الذي يوقف تلك الفكرة، إذا نظرت إلى ماضي مانشستر يونايتد سترى أنه مبني على لاعبين صغار نشاؤا هنا واستمروا لفترة طويلة، أعتقد أن ذلك يجب أن يكون هدفنا في المستقبل لذلك سأحاول مواصلة العمل على ذلك». وأضاف: «أتمنى أن يتواصل ذلك وأن يكون نادينا حاملاً للواء تطوير اللاعبين الشباب والموهوبين».