الجمعة 31 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوفنتوس يعين لوتشيانو سباليتي مدرباً للفريق

يوفنتوس يعين لوتشيانو سباليتي مدرباً للفريق
30 أكتوبر 2025 22:32


روما (أ ب)
قرر نادي يوفنتوس تعيين لوتشيانو سباليتي، المدرب السابق لفريق نابولي ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، مديرا فنيا له، وتم تكليف سباليتي بإعادة يوفنتوس، البطل التاريخي للدوري الإيطالي، للمنافسة على لقب المسابقة، بعد بدايته المخيبة في البطولة خلال الموسم الحالي.
وأعلن يوفنتوس عن توقيعه عقدا مع سباليتي لمدة ثمانية أشهر - حتى نهاية يونيو المقبل، فيما ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن العقد سيتم تجديده تلقائيا في حال تأهل الفريق للنسخة القادمة من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أيام من إقالة إيجور تيودور من منصب المدير الفني للفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية فيما فشل في تحقيق الفوز خلال ثماني مباريات، تحديدا منذ 13 سبتمبر الماضي، قبل أن تنتهي تلك السلسلة المخيبة بفوز الفريق 3 / 1 على أودينيزي أمس الأربعاء بقيادة المدرب المؤقت ماسيمو برامبيلا.
وذكر يوفنتوس في بيان: «يسعدنا الترحيب بمدرب يتمتع بخبرة واسعة في عائلة الفريق: مرحباً بك في يوفنتوس، ونتمنى لك حظاً سعيداً أيها المدرب».

