مضمار جبل علي يدشن الموسم بـ7 أشواط في السباق الافتتاحي

مضمار جبل علي يدشن الموسم بـ7 أشواط في السباق الافتتاحي
31 أكتوبر 2025 09:53

عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، يدشن المضمار الأصفر غداً «السبت» فعاليات السباق الافتتاحي، الذي يقام ضمن الموسم الجديد، 2025 – 2026، ويتألف من 7 أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذا السباق 600 ألف درهم برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة.
وخصص الشوط الأول لمسافة 1000 متر، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ عمر أربع سنوات فما فوق «توليد الإمارات»، على لقب كأس بورشه، وقيمة جوائزه 50 ألف درهم.
ويرعى الشعفار للاستثمار ستيكس الشوط الثاني لمسافة 1000 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فما فوق بنظام سباق داعم للحوافز، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم.
وينطلق الشوط الثالث لمسافة 1000 متر بسباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 100 ألف درهم على لقب السرعة الافتتاحي برعاية سلسلة الإمارات لسباقات السرعة.
وخصص الشوط الرابع لمسافة 1400 متر لسباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فقط، على لقب أم سقيم ستيكس، بنظام سباق داعم للحوافز وقيمة جوائزه 100 ألف درهم.
ويحتضن الشوط الخامس لمسافة 1400 متر سباق تكافؤ للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس افتتاح الموسم وقيمة جوائزه 120 ألف درهم.
وبنظام سباق داعم للحوافز وقيمة جوائزه 100 ألف درهم يقام الشوط السادس لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 72 ألف درهم برعاية أورينت للري.
ويختتم الحفل بسباق بنك دبي التجاري في الشوط السابع لمسافة 1800 متر، ومخصص لتكافؤ الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، وقيمة جوائزه 86 ألف درهم.
وأكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، اكتمال استعدادات اللجان الفنية والهندسية والتنظيمية والإدارية بالمضمار، وتجهيزها المرافق الخدمية كافة لانطلاق الموسم وإخراج السباق الافتتاحي للموسم الجديد بالصورة التي تليق بسمعة المضمار.
ورصدت اللجنة المنظمة للسباقات، العديد من الجوائز والحوافز للجماهير من محبي سباقات الخيل.

الخيول العربية الأصيلة
مضمار جبل علي
أحمد بن راشد آل مكتوم
