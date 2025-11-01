الإمارات ودبا الحصن يتعادلان في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



خيم التعادل 2-2 على مباراة الإمارات ودبا الحصن في قمة «الجولة السادسة» من «دوري الدرجة الأولى» لكرة القدم، فيما تعادل يونايتد وحتا 1-1، وتفوق الفجيرة على جلف يونايتد 2-1، وفاز الجزيرة الحمراء على مصفوت بالنتيجة نفسها.

وشهدت قمة الجولة بين الإمارات ودبا الحصن تقدم الضيوف مرتين عن طريق ليوناردو كوستا في الدقيقة 48، ولارس فيلدويك في الدقيقة 70، فيما أدرك أصحاب الأرض التعادل عبر هوجو أندريه في الدقيقة 53، وسيدي حامد في الدقيقة 80.

ورفع الإمارات رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب من 6 مباريات، مقابل 10 نقاط لدبا الحصن في المركز الثاني.

وتُختتم الجولة الأحد بثلاث مباريات تجمع العروبة مع سيتي، والاتفاق أمام الذيد، والعربي مع مجد، فيما يغيب الحمرية «الثالث بـ7 نقاط» عن الجولة بداعي الراحة.