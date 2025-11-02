الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

مارسيليا يتحدى «النقص»!

مارسيليا يتحدى «النقص»!
2 نوفمبر 2025 09:11


مارسيليا (د ب أ)

قفز فريق أولمبيك مارسيليا إلى وصافة الترتيب في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوز صعب خارج أرضه أمام أوكسير بنتيجة 1- صفر، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.
أحرز آنخيل جوميز هدف مارسيليا الوحيد في الدقيقة 30، وحافظ الضيوف على تقدمهم رغم النقص العددي، بعد طرد يوليسيس جارسيا لاعب مارسيليا في الدقيقة 65، قبل أن تتعادل الكفة بطرد سينالي ديوماندي لاعب أوكسير في الدقيقة 93.
بهذا الفوز يتجاوز مارسيليا كبوة التعادل والخسارة في آخر جولتين، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني أمام غريمه الأزلي باريس سان جيرمان (24 نقطة) في الصدارة، بعد فوز صعب على نيس بهدف، أما أوكسير فتجمّد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.
وسيكون مارسيليا على موعد مع مباراتين حاسمتين على ملعبه خلال أسبوع، عندما يستقبل أتالانتا الإيطالي، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا، ثم يواجه بريست في الجولة الثانية عشرة من الدوري، يوم السبت.

 

الدوري الفرنسي
مارسيليا
أوكسير
دوري أبطال أوروبا
أتالانتا
