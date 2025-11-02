وصافة الهدافين.. «سباق عربي رباعي» خلف «لابا العين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

واصل التوجولي لابا كودجو، الهداف التاريخي للعين في الدوري، صدارته لقائمة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف بنهاية الجولة السابعة، في وقت اشتعلت فيه المنافسة خلفه بوجود رباعي عربي مميز، هم المغربي كريم البركاوي لاعب الظفرة برصيد 6 أهداف، والسوري عمر خربين نجم الوحدة بـ5 أهداف، ثم المغربي طارق تيسودالي مهاجم خورفكان والعراقي مهند علي «ميمي» مهاجم دبا برصيد 4 أهداف لكل منهما.

وسجّل لابا هدف فريقه الثاني في فوز العين على عجمان 3-0 من ركلة جزاء، ليعزّز موقعه في صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف، رافعاً رصيده الإجمالي إلى 127 هدفاً في «دوري المحترفين»، فيما واصل «الزعيم» صدارته للترتيب العام برصيد 19 نقطة.

ورغم غيابه عن التسجيل في فوز الظفرة على كلباء بثلاثية نظيفة، حافظ المغربي كريم البركاوي على مركز الوصافة برصيد 6 أهداف، في وقت قاد فيه خربين فريقه الوحدة للفوز على النصر 3-2 بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء، رافعاً رصيده إلى 5 أهداف في الموسم الحالي، و86 هدفاً في إجمالي مشاركاته بالدوري عبر 8 مواسم، ليقترب من حاجز المئة.

أما تيسودالي، المتألق مع خورفكان، فاكتفى بصناعة هدف فريقه الوحيد أمام الوصل (1-1)، في حين واصل العراقي مهند علي تألقه بتسجيل هدف التعادل لدبا أمام بني ياس (2-2) في الدقيقة 89، ليُعزّز رصيده إلى 4 أهداف بالتساوي مع تيسودالي.

ويؤكد «المحترف العربي» حضوره القوي هذا الموسم في «دوري أدنوك للمحترفين»، من خلال أسماء لامعة تجمع بين الخبرة والتأثير، مثل خربين وتيسودالي والبركاوي، إلى جانب صفقات جديدة لافتة مثل المصري رامي ربيعة (العين)، والمغربي محسن ربجة (الظفرة)، والعراقي مهند علي، والأردني محمد المرضي (دبا)، والمصري إبراهيم عادل (الجزيرة).

«توب 5» هدافي «دوري أدنوك للمحترفين»

1- لابا كودجو «العين» - 9

2- كريم البركاوي «الظفرة» - 6

3- عمر خربين «الوحدة» - 5

4- طارق تيسودالي «خورفكان» - 4

5- مهند علي «دبا» - 4