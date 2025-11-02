الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
هدف ميسي لا يكفي لإنقاذ إنتر ميامي من السقوط!

2 نوفمبر 2025 13:44

 

لوس أنجلوس (د ب أ)

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً متأخراً، لكنه لم يكن كافياً لإنقاذ فريقه من الهزيمة أمام ناشفيل 1- 2، في الجولة الأولى من الدور الفاصل للدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.
وافتتح سام سوريدج مهاجم ناشفيل، التسجيل في الدقيقة التاسعة، وضاعف جوش باور النتيجة بعد تمريرة من ضربة ركنية نفذها هاني مختار.
وقلّص ميسي الفارق لميامي في الدقيقة 90، وهو هدفه السادس في ثلاث مباريات فقط ضد ناشفيل، لكن الضيوف صمدوا وحافظوا على الفوز.
يلتقي الفريقان مرة أخرى في فورت لودرديل يوم 8 نوفمبر، لخوض المباراة الثالثة الحاسمة.
يواجه الفائز من سلسلة المباريات الثلاث، إما سينسيناتي، أو كولومبوس كرو في نصف النهائي.

أميركا
الدوري الأميركي
إنتر ميامي
ليونيل ميسي
