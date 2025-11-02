الأردن بطل «دولية الفجيرة» للتنس



الفجيرة (الاتحاد)



فاز منتخب الأردن بكأس النسخة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية، التي نظمها نادي الفجيرة للتنس، بالتعاون مع اتحاد التنس، بعد فوزه على قطر 2-0 في المباراة النهائية، بينما فاز منتخب إيران بالمركز الثالث، وتوج الفائزين عبدالغفور بهروزيان، رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، وناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام للاتحاد.

وبارك المرزوقي، للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مؤكداً أن بطولة الفجيرة الدولية للمنتخبات فتحت صفحة جديدة بنوعية البطولات التي يشرف على تنظيمها الاتحاد، وإضافة جديدة لنادي الفجيرة، ونقطة تحول في الجهود التي يتم بذلها في تطوير اللعبة ونشر ثقافتها، مؤكداً أن النتائج التي أفرزتها البطولة ويتم تقييمها بشكل مستفيض، وبما ينعكس على تطوير لاعبي ومنتخب الإمارات إلى الأفضل.

وفي السياق نفسه، أكد بهروزيان، أن المستويات الفنية التي قدمها لاعبو المنتخبات المشاركة قوية وممتعة، خصوصاً منها في الجولة الأخيرة من دور المجموعات والدور نصف النهائي، مما يؤكد الطموح العالي للمنتخبات أن تستثمر وجودها في الفجيرة بتقديم أفضل المستويات، وأن الجهود التي يواصل اتحاد التنس ببذلها مشرفة ومتميزة، وأن نادي الفجيرة للتنس يتطلع إلى استثمارها في المستقبل نحو واقع تنافسي أفضل، وبما يخدم تنس الإمارات.