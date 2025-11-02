الإثنين 3 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

ألافيس يوقف قطار إسبانيول

ألافيس يوقف قطار إسبانيول
2 نوفمبر 2025 22:34


مدريد (أ ف ب)

أوقف ديبورتيفو ألافيس اندفاع ضيفه إسبانيول، وذلك بتغلبه عليه 2-1، ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ويدين أصحاب الأرض بفوزهم إلى هدفي دينيس سواريس (5) والأرجنتيني لوكاس بويي (40) الذي طُرد في اللحظات الأخيرة (90+1)، وسجّل روبرتو فيرنانديز هدف إسبانيول الوحيد (56).
وتجمّد رصيد إسبانيول عند 18 نقطة في المركز الخامس متأخراً بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الرابع.
في المقابل، رفع ألافيس رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن ليدخل في سباق المنافسة على المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية.
وأنهى ألافيس سلسلة من ثلاثة انتصارات متتالية للنادي الكاتالوني في مختلف المسابقات.
وفي مباراة أخرى، استغل سلتا فيجو النقص العددي لمضيفه ليفانتي وتغلب عليه 2-1.
وسجّل أوسكار مينجويسا (40) وميجل رومان (90+1) هدفي سلتا فيجو، والهندوراسي كيرفين أرياجا (66) هدف ليفانتي الذي أكمل معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه أوناي فينسيدور في الدقيقة 29.
وعزّز سلتا فيجو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما بقي ليفانتي على أبواب منطقة الهبوط باحتلاله المركز السابع عشر برصيد تسع نقاط بفارق الأهداف عن فالنسيا الثامن عشر.

