جاسبريني: إصابة ديبالا أفدح من الخسارة أمام ميلان



روما (د ب أ)

أكد جيان بييرو جاسبريني مدرب روما أنه ينظر فقط إلى الجانب الإيجابي للخسارة أمام ميلان بهدف دون مقابل مساء الأحد، والتي جمّدت رصيد فريقه عند 21 نقطة ليتقاسم المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مع ميلان والإنتر.

وشدد جاسبريني على أنه يجد سهولة أكبر في التركيز على النقاط المضيئة التي تحققت في المباراة، بدلاً من البحث عن الأخطاء التي أدت إلى الهزيمة. وأوضح مدرب روما: «صنعنا الكثير من الفرص، وهذه هي المقارنة التي أريد أن نتبعها، عندما تخرج من مثل هذه المباريات خالي الوفاض، تشعر بالكثير من الأسف، ولكن أيضاً بالثقة بأننا نسير على الطريق الصحيح».

ووصف جاسبريني الشوط الأول لفريقه بأنه كان «ممتازاً» وتميّز بشخصية قوية سمحت له بالسيطرة على فريق قوي على أرضه. ورغم سيطرة روما، فإنه عوقب بهدف سجله ستراهينيا بافلوفيتش لميلان من هجمة مرتدة قادها رفاييل لياو.

واعترف جاسبريني بأن روما فشل في استغلال سيطرته، مشيراً إلى أن فريقه أجاد في كل شيء «ما عدا اللمسة الأخيرة». وعبّر مدرب روما عن غضبه وأسفه بسبب الهزيمة، مؤكداً أنهم دفعوا ثمناً غالياً لإهدار أربع من أصل خمس ركلات جزاء في الدوري الأوروبي والدوري الإيطالي خلال الأشهر الماضية. لكن المدرب أكد أن أكبر خسارة في المباراة لم تكن النقاط الثلاث، بل هي إصابة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي تعرض لإصابة في الفخذ مباشرة بعد أن أضاع ركلة جزاء في وقت متأخر من المباراة.