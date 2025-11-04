مهرجان «البولو الوردي» يدشّن موسم غنتوت السبت



مصطفى الديب (أبوظبي)

أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تفاصيل مهرجان «البولو الوردي» الخيري الذي يقام يوم السبت المقبل برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وينظم نادي غنتوت المهرجان للعام السادس عشر تضامناً مع مرضى سرطان الثدي، ومشاركة من النادي في الحملة التوعوية ضد هذا المرض.

ويفتح النادي أبوابه يوم السبت، بدايةً من الثانية عشرة ظهراً، وتستمر الفعاليات حتى التاسعة مساء، بإقامة مباراتين للبولو بمشاركة نسائية فاعلة، كما يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات الترفيهية والترويجية، وكذلك سوف يشهد السَّحب على عدد من الجوائز القيمة.

جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح أمس بمقر النادي، بحضور سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس النادي، وعبد الباسط محمد، المدير التنفيذي للنادي، ويوسف بن دسمال، مدير لعبة البولو، والدكتورة مي عبد الجبار من مستشفى برجيل الشريك في المهرجان.

ويقام مهرجان البولو الوري، الذي يقص شريط بطولات وفعاليات نادي غنتوت لموسم 2025-2026، بدعم مباشر من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان الذي وجّه بمواصلة مسيرة الحدث في نسخته السادسة عشرة للتأكيد على الدور المجتمعي الذي يقوم به النادي، علاوة على ضرورة توجيه رسالة توعوية لجميع أفراد المجتمع بضرورة التضامن مع المرأة لمكافحة المرض.

وتحدّث سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس النادي، خلال المؤتمر الصحفي، ووجّه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان على دعم سموه الدائم للمهرجان منذ نسخته الأولى، مؤكداً أن رعاية سموه تُضاعف من قيمة المهرجان، وتؤكد أن القيادة الرشيدة تدعم كل ما يخصّ المرأة في الشأن الرياضي والمجتمعي.

وشدد علي أن الجميع داخل نادي غنتوت يبذل قصارى جهده لخروج الحدث بالشكل الذي يليق به، بما يتوازى مع الرسالة السامية التي يهدف النادي لإرسالها لجميع أفراد المجتمع، ووجّه المنصوري الدعوة لجميع أفراء العائلة للمشاركة في المهرجان، مؤكداً أن اليوم سوف يكون يوماً ترفيهياً رياضياً ممتعاً، وشدد على ضرورة مساندة المرأة بمثل هذه الرسائل لرد بعضٍ من جميل المرأة على الكبير والصغير.

من جهته وجه عبد الباسط محمد، المدير التنفيذي للنادي، الدعوة إلى جميع أفراد المجتمع للمشاركة في مهرجان البولو الوردي، مؤكداً أن الهدف الرئيسي من تنظيم المهرجان هو دعم المرأة التي دوماً ما تساهم في نهضة المجتمع وبناء الحضارات.

وأعلن أن هناك مجموعة من الفعاليات المتميزة التي سوف يتضمنها المهرجان الذي يفتح أبوابه في الثانية عشرة ظهراً، مؤكداً أن هناك سوقاً شعبياً به العديد من المنتجات الرائعة، كذلك هناك ألعاب ترفيهية لمختلف أفراد العائلة.

كما أعلن وجود خيمة الفحص للكشف الطبي على السيدات بالتعاون مع مستشفي برجيل، ونوّه إلى وجود سحوبات على جوائز قيمة للجماهير التي سوف تحضر الحدث، إضافة إلى الحدث الرئيسي بإقامة مباراتين للبولو بمشاركة نسائية فاعلة.

ووجّه الحمادي الشكر إلى جميع شركاء النادي على الدعم الدائم لمختلف الفعاليات التي تقام تحت مظلة غنتوت لسباق الخيل والبولو.

من جهتها، عبّرت الدكتورة مي عبد الجبار من مستشفى برجيل عن سعادتها البالغة بالمشاركة في المهرجان، مؤكدة أن تنظيم مؤسسة رياضية لهذا الحدث يعني التضامن الكامل مع المرأة والسعي نحو نشر الوعي والوقاية من مرض سرطان الثدي.