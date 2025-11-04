دورتموند يتحدى هالاند في «الأبطال»

دورتموند (د ب أ)

يتوجه فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى إنجلترا اليوم، لخوض أكبر تحدي له في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، أمام مانشستر سيتي، ولكنه سيدخل المباراة بثقة كبيرة.

وسيواجه دورتموند مهاجم الفريق السابق إيرلينج هالاند، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، ولكن استقرار الفريق في الدفاع يمنحه الثقة في إمكانية تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب الاتحاد غداً الأربعاء.

وتلقى فريق دورتموند 3 أهداف فقط في الدوري الألماني في 8 مباريات، وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات منهم، وذلك منذ التعادل 3-3 مع سانت باولي، وهو أفضل سجل دفاعي للفريق منذ 23 عاماً. وانتهت أول مباراة خاضها دورتموند هذا الموسم بالتعادل 4-4 أمام يوفنتوس، حيث تلقت شباك الفريق هدفين في الوقت بدل الضائع، بعدها سجل الفريق 4 أهداف في مباراتيه التاليتين، حيث فاز 4-1 على أتلتيك بلباو، و4-2 على كوبنهاجن.

وقال جريجور كوبيل: «هذا هو مفتاح النجاح هذا الموسم، نحن مستقرون جداً في الدفاع، والمنافس لا يحصل على الكثير من الفرص ويسجل عدداً قليلاً من الأهداف».

ويتساوى دورتموند مع مانشستر سيتي في عدد النقاط، برصيد سبع نقاط، ولكن يعلم لاعب الوسط باسكال جروس إن مواجهة مانشستر سيتي هي مباراة في نفس مستوى مواجهة بايرن ميونيخ.

وسيكون احتواء هالاند، الذي رحل عن دورتموند في 2022، مفتاح الفوز ولكن مانشستر سيتي أظهر بعض الهشاشة بعد التعادل 2-2 أمام موناكو، كما أنه خسر ثلاث مرات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، خسر دورتموند مباراة واحدة فقط في كافة المسابقات كانت أمام بايرن ميونيخ وانتهت بنتيجة 1-2، ولن تكون الخسارة في مانشستر كارثية، لاسيما وأن دورتموند سيكون لديه ثلاث من أربع مباريات متبقية له في مرحلة الدوري، ستقام على أرضه، ولكن تحقيق نتيجة إيجابية سيحسن من وضع الفريق في احتلال أحد المراكز الثمانية الأولى وسيتأهل مباشرة لدور الـ 16.

وقال سيباستيان كيل، المدير الرياضي: «من الصعب التغلب علينا، سنحاول إظار هذا في مانشستر أيضاً».