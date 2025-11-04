هالاند يحذر: «لا يزال لدي الكثير»



مانشستر (أ ف ب)



حذّر النجم النروجي إرلينج هالاند خصومه من أنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه، رغم سجله التهديفي المذهل مع مانشستر سيتي، سجل هالاند الذي يواجه فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء، 26 هدفا في 16 مباراة مع ناديه والمنتخب هذا الموسم.

وكان مهاجم إنجلترا السابق ألن شيرر قد قال الشهر الماضي إن هالاند سيحطم «دون أي شك» رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي (260 هدفا) إذا بقي لفترة طويلة.

وسُئل هالاند (25 عاما) خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة الأربعاء عما إذا كان قادرا على تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف خلال موسم واحد، فرد قائلا «لا أريد أن أبدو مغرورا، لكن أي رقم تقصد؟».

وأوضح الصحفي أنه يقصد حصيلة هالاند البالغة 52 هدفا مع سيتي في موسم 2022-2023 حين فاز بثلاثية دوري الأبطال، الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد، وخلال ذلك الموسم، وهو الأول له في إنجلترا، سجل هالاند 36 هدفاً في الدوري الممتاز، محققا رقما قياسيا جديدا في موسم واحد.

وأقر المهاجم العملاق (1.95 م) بأنه يسير على السكة الصحيحة هذا الموسم، لكنه شدد على أن تركيزه ينصب على الفريق أكثر من الأرقام الفردية، قائلا «لا يمكنني التفكير في الأرقام القياسية. هذا آخر ما يخطر في بالي. أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات، هذا عملي وهذا هو هدفي الأساسي».

وأضاف «أعلم أن هذا ممل. أعلم أنكم تريدونني أن أقول العكس تماما، لكن هذا ليس الواقع».

وفي رسالة مقلقة لخصومه، أكد هالاند أنه يتطور كلاعب، مشيرا إلى أنه يعمل على تحسين ضرباته الرأسية «أعتقد أنه يمكن للمرء أن يتحسن دائما. هذا أمر أواصل التدرب عليه، ويمكنكم أن تروا أنني أتحسن، ولا يزال أمامي طريق طويل».

من جهته، قال مدرب سيتي الإسباني بيب جوارديولا في مؤتمره الصحفي الثلاثاء إن هالاند أصبح جزءا من قادته هذا الموسم، ووصفه بأنه «لاعب عالمي حقيقي يتمتع بتواضع كبير».

أضاف «أعلم أنه يريد تسجيل الأهداف، لكن لدي شعور بأنه يريد دائما الأفضل للفريق، وهذا أمر نادر».

تابع مدرب برشلونة الإسباني السابق «لديه هذه القدرة، والموهبة، واللطف، سمّه ما شئت. بالطبع عليه أن يسجل الأهداف، فهذا أفضل وسيلة لمساعدتنا، وهذا واضح تماما، لكنه وقع عقدا لمدة عشر سنوات وهو منخرط في العديد من الأمور».

أما هالاند نفسه، الذي أصبح أبا العام الماضي، فقال إنه لا يزال «الطفل نفسه»، لكن بخبرة أكبر، موضحا «لا أزال ذلك الطفل في بعض المواقف، ولا أزال ذلك الفتى من برين (في النروج)، لكن بخبرة أكبر في الحياة».