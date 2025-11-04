الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيتي يكمل جاهزيته لمواجهة دورتموند

سيتي يكمل جاهزيته لمواجهة دورتموند
4 نوفمبر 2025 20:24


لندن (د ب أ)
قرر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي منح لاعبيه يوماً حراً قبل 24 ساعة من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

أخبار ذات صلة
هالاند يحذر: «لا يزال لدي الكثير»
دورتموند يتحدى هالاند في «الأبطال»

واعتاد جوارديولا إجراء حصة تدريبية في اليوم الذي يسبق مثل هذه المباريات، لكن المدرب الإسباني أكد حاجة لاعبيه إلى فترة راحة إضافية.
وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: «سنتدرب صباح غد (الأربعاء)، لقد فعلت ذلك عدة مرات من قبل، وأحياناً أفضل هذا الترتيب». وأضاف «لقد كانت مباراة صعبة للغاية أمام بورنموث، وأنا أفضل أن يبقى اللاعبون في المنزل».
فاز مانشستر سيتي على بورنموث يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي لم يخض فيه دورتموند أي مباراة منذ يوم الجمعة الماضي. وعلق جوارديولا على جدول المباريات قائلاً «الأمر على ما هو عليه، لا يمكن لأي حديث أن يغير الجدول الزمني».
وختم بالقول «في ألمانيا وفرنسا يحاولون اللعب يوم الجمعة، هنا الأمر معاكس تماماً، ولكن إذا لم يعجبني ذلك، فسأذهب لأدرب في ألمانيا وفرنسا».

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
دورتموند
دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
آخر الأخبار
صهاريج مياه قدمتها الإمارات لإغاثة أهالي القطاع (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3».. عامان من الجهود الإنسانية في غزة
اليوم 02:14
امرأة فلسطينية نازحة تجلس قرب خيمتها في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
منظمات إغاثة فلسطينية ودولية: تضاؤل المساعدات الواصلة إلى غزة مع اقتراب الشتاء
اليوم 02:14
آثار الدمار الواسع جراء الحرب الإسرائيلية على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تحديات هائلة تواجه العمل الإنساني في القطاع
اليوم 02:14
الجروان متحدثاً أمام البرلمان الأفريقي (وام)
الأخبار العالمية
«العالمي للتسامح والسلام»: ضرورة إنفاذ مسار السلام في غزة وإعادة الإعمار وإقامة دولة فلسطينية
اليوم 02:14
الرئيس اللبناني، جوزيف عون (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عون: إجماع وطني على خيار  التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال
اليوم 02:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©