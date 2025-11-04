سيتي يكمل جاهزيته لمواجهة دورتموند



لندن (د ب أ)

قرر الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي منح لاعبيه يوماً حراً قبل 24 ساعة من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني في دوري أبطال أوروبا.

واعتاد جوارديولا إجراء حصة تدريبية في اليوم الذي يسبق مثل هذه المباريات، لكن المدرب الإسباني أكد حاجة لاعبيه إلى فترة راحة إضافية.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي للمباراة: «سنتدرب صباح غد (الأربعاء)، لقد فعلت ذلك عدة مرات من قبل، وأحياناً أفضل هذا الترتيب». وأضاف «لقد كانت مباراة صعبة للغاية أمام بورنموث، وأنا أفضل أن يبقى اللاعبون في المنزل».

فاز مانشستر سيتي على بورنموث يوم الأحد الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في الوقت الذي لم يخض فيه دورتموند أي مباراة منذ يوم الجمعة الماضي. وعلق جوارديولا على جدول المباريات قائلاً «الأمر على ما هو عليه، لا يمكن لأي حديث أن يغير الجدول الزمني».

وختم بالقول «في ألمانيا وفرنسا يحاولون اللعب يوم الجمعة، هنا الأمر معاكس تماماً، ولكن إذا لم يعجبني ذلك، فسأذهب لأدرب في ألمانيا وفرنسا».