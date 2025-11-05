ليفربول يعدل أوضاعه بفوز ثمين على ريال مدريد

لندن (د ب أ)

فاز فريق ليفربول الإنجليزي على ضيفه ريال مدريد الإسباني 1 / صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا أمس.

سجل الهدف الوحيد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 61، بضربة رأس من عرضية المجري دومينيك سوبوسلاي عبر ركلة حرة. وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب المركز الخامس، كما عدل الفريق من أوضاعه بعد عدة خسائر بالدوري ودوري الأبطال.

وسيطر ليفربول على مجريات اللعب بشكل كبير لاسيما في الشوط الأول، الذي تسيده باستثناء دقائق قليلة سمح فيه لضيفه بمبادلته الهجمات، لكن أمام الضغط العالي من لاعبي الفريق الإنجليزي، على نظيره الإسباني منذ خروج الكرة من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، اضطر ريال مدريد للتخلص من الكرة من أجل عدم ارتكاب أخطاء في المناطق الدفاعية.

واصطدمت معاناة ريال مدريد في بناء الهجمات بتنظيم قوي في الوسط الدفاعي من ليفربول، مع محاولات مستمرة على مرمى كورتوا الذي تألق بشكل لافت.

وأنقذ كورتوا محاولات خطيرة أبرزها تسديدة أمام المرمى مباشرة من سوبوسلاي، الذي تابع كرة عرضية أرضية متقنة من الألماني فلوريان فيرتز، لكن سوبوسلاي فوجئ بانقضاض مثالي من حارس ريال مدريد ليحرمه من التسجيل.

كما أبعد تسديدة أخرى قوية من اللاعب المجري، الذي سبق أن سجل هدف فوز فريقه في مرمى أرسنال على مستوى الدوري الإنجليزي من قذيفة بعيدة المدى.

في المقابل لم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى مامارداشفيلي حارس ليفربول، الذي تصدى لمحاولة نادرة من جود بيلينجهام بعد مرور من الدفاع بمجهود فردي وتسديدة أرضية.

كما تصدى لتسديدة أخرى سهلة من أردا جولر من حدود منطقة الجزاء، بينما خضع الفرنسي كيليان مبابي لرقابة شديدة، لم تمكنه من تشكيل أي خطورة وكانت أبرز محاولاته تسديدة عالية وبعيداً جداً عن المرمى بمنتصف الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استمرت المباراة على الحال نفسه، من خلال ضغط متواصل من ليفربول ودفاع من ريال مدريد، أو بالأحرى تصديات متتالية من حارسه المتألق، الذي نجح في 57 فقط في التصدي لـ9 محاولات من الفريق الإنجليزي، منها 7 من داخل منطقة الجزاء.

ووضع الأرجنتيني ماك أليستر حداً لصمود كورتوا في الدقيقة 61 من خلال رأسية رائعة، بعد كرة عرضية من ركلة حرة بحدود منطقة الجزاء. بعد الهدف تراجع ليفربول نسبياً لمناطقه الدفاعية، ودفع المدرب تشابي ألونسو في ريال مدريد ببراهيم دياز ورودريجو لتغيير الواقع الهجومي، لكن الوصول لمرمى الفريق الإنجليزي لم يكن سهلاً كذلك.

وسدد مبابي أخطر كرات ريال مدريد في الدقيقة 75، من عرضية فينيسيوس، لكن الكرة مرت بجوار القائم بقليل.

وتواصل الضغط من الفريق الإسباني لكن مع تمركز دفاعي جيد من ليفربول، لم تكن المحاولات الخطيرة حاضرة على مرمى ليفربول. ودفع ألونسو بألكسندر أرنولد ضد فريقه السابق، وسط صافرات استهجان كبيرة من جماهير ليفربول.

وفي الدقائق الأخيرة نشط الدولي المصري محمد صلاح هجومياً وكاد يصنع هدفاً قاتلاً لولا تألق جديد لكورتوا، ثم إبعاد من المدافع البرازيلي ميليتاو لمحاولة أخرى من صلاح.