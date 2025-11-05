بنج يتحدى ماكلروي للفوز بلقب النسخة الـ20 من «أبوظبي للجولف»

أبوظبي (الاتحاد)

خطف النجم الإنجليزي ماركو بنج الأضواء بوصوله إلى العاصمة أبوظبي، قبل أيام من انطلاق النسخة العشرين من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف على ملاعب ياس لينكس، استعداداً لبدء مشواره في البطولة، ساعياً لمواصلة موسمه التاريخي، الذي شهد تحقيقه ثلاثة انتصارات في جولة دي بي ورلد، أكثر من أي لاعب آخر هذا العام.

ويترقّب عشّاق الجولف مواجهة مرتقبة بين بنج وبطل الماسترز روري ماكلروي، للتنافس على لقب السباق إلى دبي، مع انطلاق أولى بطولات الأدوار الختامية لجولة دي بي ورلد هذا الأسبوع في أبوظبي.

وقدّم اللاعب الإنجليزي موسماً استثنائياً شكّل نقطة تحوّل في مسيرته الاحترافية، إذ يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب السباق إلى دبي خلف بطل الماسترز، ما يُنذر بمنافسة محتدمة في افتتاح الأدوار الختامية لجولة دي بي ورلد.

وشكّل موسم بنج الحالي نقطة تحوّل استثنائية في مسيرته، بعدما أنهى موسمه الأول عام 2024 في المركز ال110 ضمن ترتيب السباق إلى دبي، أي بفارق ضئيل عن فقدان بطاقته الاحترافية. غير أنه نجح في إنقاذ موسمه بطريقة درامية بتسجيل ضربة «بيردي» حاسمة، في الحفرة الثامنة عشرة خلال الجولة الثانية من بطولة «جينيسيس» 2024، آخر بطولات الموسم النظامي، قبل أن يعود هذا العام ليكتب فصلاً جديداً في مسيرته محققاً ثلاثة ألقاب كبرى.

وقال بنج، الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة قبل الأخيرة ضمن سلسلة رولكس: «لطالما كنت أؤمن بقدراتي وأعرف إمكاناتي. ربما لا تبدو مسيرتي منتظمة، لكنني تقدّمت بثبات. لعبت على جولة يورو برو، ثم حصلت على بطاقة جولة التحدي، لكن أزمة كوفيد عطّلت الخطط لعام كامل، ثم ابتعدت عاماً بسبب الإصابة. ربما يبدو وكأنني ظهرت فجأة، لكنني في كل جولة أشارك فيها أبدأ بالتألّق في العام الثاني.»

وأضاف: «ما زلت أجد صعوبة في تصديق ما وصلت إليه، ليس لأنني أشك في نفسي، بل بسبب سرعة ما تحقق من إنجازات.»

وحقق بنج ألقابه الثلاثة هذا الموسم في بطولة هاينان كلاسيك في أبريل، وبطولة الدنمارك للجولف في أغسطس، وبطولة أوبن دي إسبانيا المقدَّمة من مدريد الشهر الماضي، حيث تغلّب على مواطنه دان براون في جولة فاصلة، ليضمن مشاركته في بطولتي الماسترز 2026 وأوبن البريطانية ال154.

وباتت عضويته المزدوجة في جولة بي جي أيه وشيكة، إذ يسعى لتتويج موسمه التاريخي بالفوز على ماكلروي، وانتزاع أول لقب له في السباق إلى دبي. ومع فارق 441.32 نقطة فقط بين اللاعبين، وتوفر 9000 نقطة هذا الأسبوع في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، و12,000 نقطة إضافية في البطولة الختامية بدبي، تبدو المنافسة على اللقب مفتوحة على كل الاحتمالات، واعدةً بخاتمة مثيرة لموسم استثنائي.

وقال بنج عن مواجهته الأولى مع ماكلروي: «أدرك تمامًا أنني سأشعر بحماس كبير، عندما أبدأ الجولة صباح الخميس، فهي المرة الأولى التي ألعب فيها إلى جانب أحد أفضل لاعبي العالم. لن أشعر بالتوتر، بل سيكون الأدرينالين دافعي، تماماً كما حدث في الجولة الفاصلة ببطولة إسبانيا. لقد استعددت ذهنياً لهذه اللحظة، وأعلم كيف ستكون مشاعري، أنني أقدّم أفضل أداء عندما أكون في هذه الحالة. لا يوجد ما يدعو للقلق، كل ما أريده هو الاستمتاع بالتجربة واللحظة، وبالفرصة للعب مع نخبة نجوم العالم».