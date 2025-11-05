بولز يقلب الطاولة على سيكسرز في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

قلب شيكاغو بولز الطاولة على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وتغلب عليه 113-111، بعدما كان متأخراً ب24 نقطة أمس، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وتأخر بولز ب24 نقطة في الربع الثاني، وبأكثر من 20 بعد انتهاء الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض لم يستسلموا على الرغم من تفوّق تايريس ماكسي (39 نقطة) ورفاقه في صفوف سيكسرز.

وسجل لاعب الارتكاز المونتينيجري المخضرم نيكولا فوتشيفيتش 19 نقطة و10 متابعات، من بينها ثلاثية قبل ثلاث ثوان من النهاية أهدت بولز التقدّم لأول مرة في المباراة والفوز، خلف الأسترالي جوش غيدي ب29 نقطة و15 متابعة، و12 تمريرة حاسمة (تريبل دابل).

ويتصدر بولز ترتيب المنطقة الشرقية منفرداً بستة انتصارات مقابل خسارة واحدة.

وأشاد مدرب شيكاغو بيلي دونوفان بعودة فريقه القوية في الشوط الثاني، لكنه حذّر من أن الفريق يحتاج إلى مزيد من القوة البدنية، إذا أراد المنافسة على الألقاب هذا الموسم.

قال «كنا محبطين جداً في الشوط الأول على المستوى البدني. أُقدّر استجابة اللاعبين في الشوط الثاني. لا نملك رفاهية التراخي، أو فقدان الجهد البدني خلال 48 دقيقة».

وأضاف: «كنا محظوظين للفوز، لكني سعيد لأنهم قاتلوا، ولم يستسلموا وبذلوا جهدهم حتى النهاية. ومع ذلك، لن نكون فريقاً قوياً إذا اعتمدنا فقط على الهجوم السريع والتصويب، يجب أن نكون أكثر صلابة بدنياً».

ويأمل بولز، بطل الدوري ست مرات آخرها في 1998 بقيادة الأسطورة مايكل جوردان، والذي لم يفز سوى بمباراة واحدة في الأدوار الإقصائية خلال المواسم الثمانية الماضية، أن يكون قد خرج من فترته المظلمة على الرغم من غياب النجوم الكبار عن تشكيلته.

وقد تفتح الإصابات التي طالت كبار فرق المنطقة الشرقية مثل بوسطن سلتيكس وإنديانا بيسرز، نافذة لتحقيق مركز مميز في نهاية الموسم.