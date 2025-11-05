الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«وريورز» يعبر صنز ويحافظ على «السجل الخالي» في ملعبه

«وريورز» يعبر صنز ويحافظ على «السجل الخالي» في ملعبه
5 نوفمبر 2025 11:19

لوس أنجلوس (رويترز)
سجل ستيفن كاري خمس رميات ثلاثية لينهي المباراة برصيد 28 نقطة، ويقود جولدن ستيت وريورز للبقاء دون هزيمة على ملعبه بالفوز 118-107 على فينكس صنز، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية في سان فرانسيسكو.
وقاد موزيس مودي قائمة بدلاء جولدن ستيت بتسجيل 24 نقطة، لينهي وريورز مسلسلاً من هزيمتين.
وبعد خسارتين متتاليتين خارج ملعبه، بدا وريورز في طريقه لفوز ساحق حين تقدم بفارق 25 نقطة في الشوط الأول، لكن صنز القادم من فوزين متتاليين رفض الاستسلام.
وقلص صنز النتيجة إلى 113-105 قبل 3.35 دقيقة من النهاية، لكن كاري سجل ثلاث رميات حرة متتالية.
وفي مباراة أخرى، سجل تري ميرفي 21 نقطة، وأضاف خوسيه ألفارادو 18 نقطة ليحقق نيو أورليانز بليكانز أول انتصار بالفوز 116-112 على تشارلوت هورنتس.
وفاز أتلانتا هوكس 127-112 على أورلاندو ماجيك بفضل تألق زاكاري ريساتشر، الذي سجل 11 من أول 13 نقطة لفريقه في اللقاء، وأنهى المباراة مسجلاً 21 نقطة في أعلى معدل له هذا الموسم.
وسجل آر.جيه باريت وسكوتي بارنز 23 نقطة لكل منهما، ليفوز تورونتو رابتورز بسهولة على ميلووكي باكس 128-100، ليحقق انتصاره الثالث توالياً.

