بني ياس يفرض «الفاصلة» على النصر في نهائي «الاتحاد للطائرة»

بني ياس يفرض «الفاصلة» على النصر في نهائي «الاتحاد للطائرة»
5 نوفمبر 2025 11:28

معتصم عبدالله (أبوظبي)
فرض بني ياس على منافسه النصر خوض مباراة فاصلة لحسم لقب كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الموسم الجديد 2025-2026، بعدما حقق فوزاً مستحقاً بثلاثة أشواط في إياب الدور النهائي، الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على صالة نادي بني ياس.
ونجح «السماوي» في تعويض خسارته لمباراة الذهاب 2-3 على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بتحقيق الانتصار بثلاثة أشواط متتالية جاءت نتائجها «25-23,25-15,25-22»، ليتجه الفريقان إلى مباراة فاصلة تُقام في السابعة من مساء السبت المقبل على صالة نادي العين، في سيناريو مكرر للموسم الماضي، حينما حسم «السماوي» اللقب بالفوز 3-0 في المباراة الفاصلة.
ويطارد بني ياس لقبه الخامس في البطولة، بعد تتويجه في أربع نسخ سابقة مواسم 2013-2014,2014-2015,2016-2017، و2024-2025، فيما يسعى النصر إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر المتوجين بكأس الاتحاد، بعد فوزه باللقب في سبعة مواسم أعوام، هي 2001-2002,2002-2003,2005-2006,2006-2007,2018-2019,2019-2020، و2021-2022.
وكان الفريقان قد بلغا النهائي بعد مشوار قوي، حيث تفوق النصر على شباب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة «25-23,25-21,25-23»، فيما تجاوز بني ياس منافسه الجزيرة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، بنتائج الأشواط «25-20,17-25,25-21,30-28».

