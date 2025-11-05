بني ياس يفرض «الفاصلة» على النصر في نهائي «الاتحاد للطائرة»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

فرض بني ياس على منافسه النصر خوض مباراة فاصلة لحسم لقب كأس الاتحاد للكرة الطائرة، أولى مسابقات الموسم الجديد 2025-2026، بعدما حقق فوزاً مستحقاً بثلاثة أشواط في إياب الدور النهائي، الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء على صالة نادي بني ياس.

ونجح «السماوي» في تعويض خسارته لمباراة الذهاب 2-3 على صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، بتحقيق الانتصار بثلاثة أشواط متتالية جاءت نتائجها «25-23,25-15,25-22»، ليتجه الفريقان إلى مباراة فاصلة تُقام في السابعة من مساء السبت المقبل على صالة نادي العين، في سيناريو مكرر للموسم الماضي، حينما حسم «السماوي» اللقب بالفوز 3-0 في المباراة الفاصلة.

ويطارد بني ياس لقبه الخامس في البطولة، بعد تتويجه في أربع نسخ سابقة مواسم 2013-2014,2014-2015,2016-2017، و2024-2025، فيما يسعى النصر إلى تعزيز رقمه القياسي كأكثر المتوجين بكأس الاتحاد، بعد فوزه باللقب في سبعة مواسم أعوام، هي 2001-2002,2002-2003,2005-2006,2006-2007,2018-2019,2019-2020، و2021-2022.

وكان الفريقان قد بلغا النهائي بعد مشوار قوي، حيث تفوق النصر على شباب الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة «25-23,25-21,25-23»، فيما تجاوز بني ياس منافسه الجزيرة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي، بنتائج الأشواط «25-20,17-25,25-21,30-28».