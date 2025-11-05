«الأبيض» يواجه كرواتيا غداً بطموح الانتصار الأول في «مونديال الناشئين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين في السابعة والربع من مساء غدٍ «الخميس»، مواجهة مرتقبة أمام نظيره منتخب كرواتيا، على الملعب رقم 4 «ملعب خالد سلمان» في مجمع أسباير الحديث بمدينة الريان، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً «قطر 2025».

ويلتقي في الساعة 19:45، منتخبا السنغال وكوستاريكا على الملعب رقم 9، في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها.

وكان «أبيض الناشئين» قد اكتفى بنقطة واحدة في الجولة الافتتاحية بعد تعادله الإيجابي 1-1 أمام كوستاريكا، وهي الجولة التي شهدت أيضاً تعادل السنغال وكرواتيا دون أهداف، ليعتلي منتخبنا مع كوستاريكا صدارة الترتيب برصيد نقطة واحدة لكل منهما، وبفارق الأهداف على السنغال وكرواتيا.

ويسعى منتخبنا لتحقيق فوزه الأول في النهائيات، وتعزيز حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني، مستنداً إلى جاهزيته الفنية وروح اللاعبين العالية، بقيادة المهاجم المتألق مايد عادل، صاحب هدف المنتخب في مباراة كوستاريكا، والذي انضم أخيراً إلى قائمة هدافي «الأبيض» في بطولات كأس العالم.

في المقابل، يدخل منتخب كرواتيا المباراة بطموح التعويض بعد تعادله في الجولة الأولى، حيث يشارك في النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه، بعد أن تأهل عبر بوابة «أفضل الثواني» في تصفيات بطولة أوروبا تحت 17 عاماً، ويُعد بلوغه ربع نهائي نسخة 2015 أبرز إنجازاته في هذه الفئة.

ويعتمد المنتخب الكرواتي، بقيادة المدرب ماريان بوديمير، على مهارات جناحه الهجومي باتريك هورفات لاعب دينامو زغرب، الذي أسهم بأهداف حاسمة في مشوار التأهل، بعدما هز الشباك في انتصارات منتخبه على هولندا وجزر فارو وسلوفاكيا.

وسبق لـ «أبيض الناشئين» أن واجه نظيره الكرواتي مرتين وديّاً في أغسطس 2024، خلال معسكر إعداد داخلي، حيث تعادل في المباراة الأولى 1-1، وخسر الثانية بنتيجة 0-3، في مواجهتين شكلتا محطة مهمة في التحضيرات قبل المونديال.

ويختتم «أبيض الناشئين» مشواره في الدور الأول، بلقاء منتظر أمام السنغال مساء الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة، والتي تشهد في المقابل مواجهة كرواتيا مع كوستاريكا، ويتأهل إلى دور الـ32 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12.