ميلوش في مهب الريح



مراد المصري (أبوظبي)

واصل ميلوش مدرب الشارقة، تعثراته المتكررة في أول موسم له بقيادة «الملك»، وذلك مع تجرعه الخسارة السابعة في أول 14 مباراة من الموسم بمختلف المسابقات، بنسبة 50%، بعد السقوط القاسي بثلاثية نظيفة أمام اتحاد جدة السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يضع مصير الصربي في مهب الريح في الوقت الحالي.

وجاءت الخسارة الثانية في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد 4 خسارات في دوري أدنوك للمحترفين، وخسارة بركلات الترجيح أطاحت بالفريق من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذلك مقابل 5 انتصارات بواقع فوزين في الدوري، ومثلهما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وفوز وحيد في البطولة القارية، وتعادلين بواقع تعادل واحد في كل من الدوري ودوري الأبطال.

ويواجه المدرب انتقادات عديدة، أبرزها كثرة المداورة بين اللاعبين وعدم الاستقرار على تشكيلة يظهر فيها اللاعبون الأساسيون بشكل صريح، فيما بدت خطوط الفريق غير متجانسة أمام الاتحاد، وكان المنافس قريباً من إضافة المزيد من الأهداف والخروج بغلة أكبر من الثلاثية.

وأرجع المدرب الخسارة عقب المباراة إلى عاملين أساسيين، وقال ميلوش: «الخسارة بثلاثية نتيجة كبيرة، إلا أن جودة لاعبي الفريق المنافس كبيرة، ونجح الاتحاد في استغلال الفرص أتيحت له، فيما لم يستغل لاعبونا الفرص وغاب عنّا التوفيق».