مشاركات: بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة تسهم في «تمكين المرأة»

مشاركات: بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة تسهم في «تمكين المرأة»
5 نوفمبر 2025 13:00


عجمان (وام)
أكدت المشاركات من العنصر النسائي في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، أن المنافسة تُسهم بقدر كبير في تطوير قدرات المرأة، وتمكينها من المهارات التنافسية، والارتقاء بتطلعاتها في الفوز بأفضل المراكز.
وقالت أسماء يوسف الحمادي، إن مشاركتها الأولى في مسابقة المسدس 9 ملم بنادي الشرطة للرياضة والرماية بإمارة عجمان، تمنحها الدافع القوي لخوض التحدي الجديد في بطولات الرماية، وتأكيد دورها الفاعل في الرياضات المختلفة.
وأضافت أنها حرصت على التسجيل والمشاركة، لإيمانها العميق بأن البطولة تمنحها فرصة التطور في هذه الرياضة، بفضل البيئة الآمنة لممارسة الرماية بالأسلحة المرخصة، والإجراءات التنظيمية المتكاملة من قبل اللجنة العليا المنظمة للبطولة.
من جانبها ذكرت أروى مبارك علي، أن اللجنة العليا المنظمة للبطولة منحتها وغيرها من الراميات فرصة مهمة لإبراز قدراتها في هذه الرياضة، وتشجيعها على المشاركة في البطولة، بما توفره من أجواء محفزة، وتجهيزات شاملة، وتقديم جوائز مشجعة لخوض المنافسات.
وأوضحت أن دولة الإمارات بقيادتها الرشيدة وفرت أفضل السبل والظروف للمرأة للتطور والإبداع والتمكين، والتفاعل مع البرامج والمبادرات الاجتماعية كافة، والارتقاء بمهاراتها التنافسية.
ووصفت هاجر الزعابي، المتخصصة في تحكيم الرماية، البطولة بأنها منصة متكاملة لتطوير قدرات المرأة، وتمكينها من المهارات التنافسية، في إطار الإستراتيجيات الوطنية للوصول بالمرأة الإماراتية إلى أفضل القدرات والإمكانات لممارسة الرياضة بشكل عام، ورياضة الرماية على نحو خاص، في أجواء آمنة.
ونوّهت إلى أن الرماية رياضة للجنسين، لافتة إلى مشاركة المرأة في عدد غير قليل من البطولات، أظهرت فيها مستويات تنافسية عالية، فضلاً عن التحلي بالهدوء والصبر، والاستفادة من البرامج كافة في تطوير مهاراتها.

