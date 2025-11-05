«دولي التقاط الأوتاد» يشيد بـ«التجربة الإماراتية»



أبوظبي (وام)

أكد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، أن اتحاد الفروسية والسباق طورّ نظام احتساب النقاط في نتائج البطولات، واعتُمد استخدامه دولياً، لقيمته الكبيرة في توفير الجهد في الوصول إلى النتائج.

وقال رأفت عبدالرحمن بلة، عضو الاتحاد الدولي رئيس لجنة المسابقات، المحاضر في التدريب والتحكيم: «إن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حقق نقلة كبيرة على مستوى المنطقة، باستضافة الدورة التدريبية الدولية المتقدمة لتأهيل المدربين والحكام مؤخراً، بتوافد الكوادر المختلفة من دول خليجية وعربية وآسيوية للمشاركة فيها، نظراً لأثرها الملموس في تطور اللعبة».

وأشار إلى أن مشاركة فرق التقاط الأوتاد من دول المنطقة، تؤكد قيمة هذه المنافسات التي ينظمها الاتحاد، وتأثيرها الإيجابي في الارتقاء بمستويات فرسان الإمارات.

وذكر أن الطموح القادم يتمثل في تتويج الجهود المبذولة من الاتحاد الدولي للوصول باللعبة إلى الأولمبياد، وما تمثله هذه الخطوة من تطور نوعي واستراتيجي في تطورها، ورفع مستوى شعبيتها، وتنظيم المزيد من البطولات، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.