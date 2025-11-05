الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دولي التقاط الأوتاد» يشيد بـ«التجربة الإماراتية»

«دولي التقاط الأوتاد» يشيد بـ«التجربة الإماراتية»
5 نوفمبر 2025 13:30


أبوظبي (وام)
أكد الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد، أن اتحاد الفروسية والسباق طورّ نظام احتساب النقاط في نتائج البطولات، واعتُمد استخدامه دولياً، لقيمته الكبيرة في توفير الجهد في الوصول إلى النتائج.

أخبار ذات صلة
12منافسة في دولية «فيرتوس» لقفز الحواجز بدبي
الريسي: صدارة «القدرة الآسيوية» إضافة نوعية

وقال رأفت عبدالرحمن بلة، عضو الاتحاد الدولي رئيس لجنة المسابقات، المحاضر في التدريب والتحكيم: «إن اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حقق نقلة كبيرة على مستوى المنطقة، باستضافة الدورة التدريبية الدولية المتقدمة لتأهيل المدربين والحكام مؤخراً، بتوافد الكوادر المختلفة من دول خليجية وعربية وآسيوية للمشاركة فيها، نظراً لأثرها الملموس في تطور اللعبة».
وأشار إلى أن مشاركة فرق التقاط الأوتاد من دول المنطقة، تؤكد قيمة هذه المنافسات التي ينظمها الاتحاد، وتأثيرها الإيجابي في الارتقاء بمستويات فرسان الإمارات.
وذكر أن الطموح القادم يتمثل في تتويج الجهود المبذولة من الاتحاد الدولي للوصول باللعبة إلى الأولمبياد، وما تمثله هذه الخطوة من تطور نوعي واستراتيجي في تطورها، ورفع مستوى شعبيتها، وتنظيم المزيد من البطولات، بالإضافة إلى التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026.

التقاط الأوتاد
الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد
اتحاد الفروسية
اتحاد الفروسية والسباق
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©