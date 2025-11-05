الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لمواجهتي العراق

26 لاعباً في قائمة «الأبيض» استعداداً لمواجهتي العراق
5 نوفمبر 2025 12:56


أبوظبي (وام)
أعلن اتحاد الكرة اليوم، قائمة المنتخب المشاركة في الملحق الآسيوي - الدور الإقصائي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويلتقي منتخب الإمارات مع نظيره العراقي، يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر الجاري في استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، وكذلك يوم الثلاثاء 18 من الشهر نفسه في استاد البصرة الدولي بالعراق.
وتضم القائمة كلاً من اللاعبين خالد عيسى، وعلي خصيف، وحمد المقبالي، وربين فيليب، وريتشارد أكونور، ولوكاس بيمنتا، وكوامي كويدو، وخليفة الحمادي، وعلاء الدين زهير، وماركوس ميلوني، وخالد الظنحاني، ومحمد ربيع، ويحيي نادر، وعبد الله رمضان، ولوان بيريرا، وماجد راشد، وجاستون سواريز، ونيكولاس خمينيز، وعلي صالح، وحارب عبدالله، ويحيي الغساني، وبرونو أوليفيرا، وكايو لوكاس، وكايو كانيدو، وسلطان عادل، ومحمد عوض الله.

 

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اتحاد الكرة يبحث ترتيبات حضور الجماهير لمباراة «الأبيض» أمام العراق
المنتخب الوطني
الأبيض
تصفيات كأس العالم
منتخب العراق
كوزمين
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©