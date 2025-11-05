الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
4 لاعبين يمثلون «المواي تاي» في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

4 لاعبين يمثلون «المواي تاي» في دورة ألعاب التضامن الإسلامي
5 نوفمبر 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، مشاركة منتخبنا الوطني للمواي تاي في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الرياض، خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية والإسلامية، وذلك في إطار حرص اتحاد اللعبة على تعزيز حضور رياضة المواي تاي في المحافل الدولية.
ويضم المنتخب أربعة من أبرز المقاتلين هم: إلياس حبيب علي (وزن 81 كجم )، محمد مرضي (وزن 67 كجم)، إبراهيم بلال (وزن 63 كجم)، زينب بوحماده (وزن 55 كجم)، ويتنافس مقاتلونا في نزالات فئة الكلاس ( A ).
وكان منتخبنا الوطني قد أكمل تحضيراته التدريبية، استعداداً للمشاركة في الحدث المرتقب، حيث خاض نجوم المنتخب معسكراً خارجياً أقيم في تايلاند قبيل توجههم إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في البطولة.
وفي هذا السياق، أكد طارق المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، أن المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لمواصلة تعزيز حضور منتخباتنا في المحافل العالمية، بعد أن حققت المشاركات السابقة نتائج إيجابية رائعة، وأثمرت عن نجاحات عالمية كبيرة.
وقال المهيري:«نعتز بمشاركة منتخب الإمارات في هذا الحدث الرياضي المهم، الذي يجمع نخبة من أبطال الدول الإسلامية، ونسعى من خلاله إلى تقديم أداء مشرّف يعكس تطور المواي تاي الإماراتية، ويجسد الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة من قيادتنا الرشيدة».
وتأتي هذه المشاركة استمراراً للنجاحات التي حققها منتخب الإمارات للمواي تاي على المستويين الإقليمي والدولي، وتأكيداً على مكانة الدولة وجهة رياضية متميزة في مختلف الألعاب القتالية.

المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
اتحاد المواي تاي
دورة التضامن الإسلامي
