مدرب الشارقة بعد الخسارة أمام اتحاد جدة: نفتقد القيادة داخل الملعب



الرياض (د ب أ)

بدا الصربي ميلوش مدرب الشارقة، محبطاً بعد تلقي فريقه الخسارة الرابعة على التوالي في مختلف المسابقات منذ الخسارة صفر/5 أمام تراكتور في الجولة الثالثة، وأضاف بعد خسارة فريقه أمام اتحاد جدة صفر/3: «للأسف خسرنا بثلاثية نظيفة، الاتحاد يملك لاعبين ذوي جودة عالية استغلوا الفرص التي سنحت لهم، بينما لم ننجح نحن في ترجمة فرصنا رغم الجهد المبذول».

وأضاف:«لدينا لاعبون غائبون بسبب الإصابة. نفتقد إلى القيادة داخل الملعب لتوجيه المباراة بالشكل الذي نريده. نطلب من جماهيرنا أن تبقى بجانبنا وتساندنا، كما فعلت جماهير الاتحاد مع فريقها».

وفي المقابل أشاد موسى ديابي، مهاجم فريق الاتحاد السعودي، بالأداء الذي قدمه فريقه بعدما واصل ناديه مسيرة التعافي بفوز كبير على الشارقة 3/صفر في مواجهة دوري أبطال آسيا للنخبة أمس الثلاثاء، وقال: «كانت استعداداتنا جيدة للمباراة، والجميع شاهد مستوانا. صنعنا العديد من الفرص، وكنّا نعرف مدى صعوبة المنافس».

وأضاف: «لم نتمكن من استغلال بعض الفرص، ولكن فريقنا يملك إمكانات وجودة عالية، وسنحول تركيزنا الآن إلى مباراة الديربي في الدوري المحلي أمام الأهلي». وأكمل: «لدينا مدرب كبير عمل في أندية كبيرة ويملك خبرة واسعة نستفيد منها. ولدينا أيضاً لاعبون مميزون. جاء لمساعدتنا، ونحن ننفذ ما يطلبه منا كلاعبين».

وقال البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الاتحاد: «لم تكن المباراة سهلة، لكننا قمنا بالتجهيز بشكل جيد للمباراة ودرسنا المنافس. الشارقة فريق جيد، وقدمنا أداء أفضل مما ظهرنا به في آخر مباراة بالدوري». وأوضح: «فترة التحضير بين المباريات كانت ضيقة، ولم يكن لدينا وقت لرؤية جميع اللاعبين. وبالتالي أمامنا الكثير من العمل خلال فترة التوقف الدولي هذا الشهر».