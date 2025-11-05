ألونسو: أنقذنا كورتوا



مدريد (د ب أ)

أكد تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن مواجهة فريق ليفربول كانت صعبة للغاية، وأنه لا يلوم الفريق، عقب الخسارة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء بدوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، والتي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي:«كانت مباراة صعبة وبإيقاع عال. تنافسنا جيداً، لكننا افتقرنا إلى المزيد من الخطورة. الشوط الأول كان متكافئاً، وفي الشوط الثاني حسمت التفاصيل الأمور».

وأضاف:«بدأنا في ارتكاب الكثير من الأخطاء، ومنحناهم بعض الركلات الركنية. في تلك اللحظات، أنقذنا كورتوا. منحهم الهدف الأفضلية، وقد عانينا بعض الصعوبات بعد ذلك». وأكد:«لا ألوم الفريق على أي شيء. لقد حاولنا. الشيء الإيجابي هو أننا ما زلنا في دور المجموعات، ويمكننا تعويض النقاط. علينا التفكير في ما هو قادم».

وأضاف: «علينا تعلم أنه عندما يضغطون بشدة، وهو أمر ممكن بفضل طاقة مشجعيهم، فلا يجب ارتكاب أخطاء أو منحهم ركلات ركنية. افتقرنا إلى الإبداع الهجومي. كانت مباراة قوية جداً».

وأكمل: «بداية الشوط الثاني كانت الفترة التي ارتكبنا فيها أكبر عدد من الأخطاء، ومنحناهم فرصا أكثر. كان من الممكن تجنب ذلك. أردنا الضغط هجومياً، ولديهم مسددون جيدون، ولاعبون بارعون في الكرات الثابتة. صنعوا الفرص، لأننا ارتكبنا الكثير من الأخطاء».

وعند سؤاله عما إذا كان يعتقد أن فريقه يمر بفترات متفاوتة في الأداء، قال:«لا أعتقد أننا نعاني تذبذباً في المستوى. في مباراة متروبوليتانو، لم نقدم أداء جيداً، لكن علينا أن نكون متسقين في فكرنا ومعاييرنا وأدائنا. المباراة كانت صعبة، وعلينا الحذر من تلك الأخطاء، لأنها أكسبتهم المباراة. نريد اللعب باستقرار، ولا أعتقد أن هناك تذبذباً في الأداء. لقد كانت مباراة متكافئة وتنافسية، وعلينا استقاء الدروس منها».