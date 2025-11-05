الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الخماسي الحديث» يشارك في البطولة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب

«الخماسي الحديث» يشارك في البطولة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب
5 نوفمبر 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الخماسي الحديث، مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات البطولة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الآسيوية 2025، التي تستضيفها مدينة أنجو اليابانية خلال الفترة من 9 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات القارية.
ويمثل المنتخب في البطولة اللاعبان عبدالله محمد عبدالرحمن، وأحمد محمد الجابري، تحت إشراف المدرب عبدالله راشد العيدي، فيما تترأّس البعثة الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، يرافقها وضّاح الحارثي عضو مجلس الإدارة.
وتغادر بعثة المنتخب الوطني إلى اليابان الاثنين المقبل، استعداداً للمشاركة في هذا الاستحقاق القاري، الذي يُعد محطة رئيسية في مشوار التأهل إلى دورة الألعاب الآسيوية المقبلة.
وأكدت الدكتورة هدى المطروشي، أن المشاركة في البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير أداء المنتخب الوطني وتعزيز خبرات لاعبيه على الساحة الدولية، مشيرة إلى أنه يطمح إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطور رياضة الخماسي الحديث في دولة الإمارات.
وعلى صعيد متصل، اجتاز 25 حكماً دورة الحكام المحلية للمواطنين، التي نظمها اتحاد الخماسي الحديث في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، ضمن جهوده لتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في سلك التحكيم المحلي والدولي.
وأشادت المطروشي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبداه المشاركون، مؤكدة أن تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية يشكّل ركناً أساسياً في استراتيجية الاتحاد لبناء جيل مؤهل من الحكام المواطنين القادرين على تمثيل الإمارات في البطولات المختلفة.

