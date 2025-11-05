حان وقت «السوبر المصري» في أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

تقام الخميس مباراتا نصف نهائي السوبر المصري لكرة القدم، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي للمرة التاسعة منذ عام 2015، ويشارك في البطولة التي تنظمها رابطة دوري المحترفين، 4 فرق هي الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، سيراميكا بطل كأس الرابطة، وبيراميدز صاحب الدعوة بـ «الكارت الذهبي».

ويستضيف استاد هزاع بن زايد بمدينة العين المواجهة الأولى التي تجمع الأهلي بطل الدوري، وسيراميكا بطل كأس الرابطة عند السابعة مساء، فيما تقام المباراة الثانية على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي عند التاسعة والنصف مساء.

ويلتقي الفائز من كل مباراة في المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمقر نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

وفي مواجهة العين، يلتقي متصدر ترتيب الدوري المصري سيراميكا كليوباترا برصيد 26 نقطة مع الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 23 نقطة، حيث تعد المباراة قوية للغاية، خاصة في ظل المستوى الرائع الذي يقدمه سيراميكا بقيادة المدرب علي ماهر، وكذلك في ظل رغبة الأهلي في تحقيق الفوز بعد التعادل في آخر مباراتين في الدوري أمام بتروجت، والمصري.

ويعوّل الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي ثوروب على الحضور الجماهيري الكبير في المدرجات الذي سوف يشكل قوة دفاع كبيرة للفريق لاستعادة نغمة الانتصارات، والوصول للمباراة النهائية، للقب السابع من أصل تسع نسخ أقيمت في الإمارات، حيث سبق للأهلي أن فاز بلقب ست بطولات سوبر، فيما فاز الزمالك بلقبين في الإمارات فقط.

على الجهة الأخرى، يسعى الزمالك ثالث الترتيب بالدوري برصيد 22 للتأكيد على خروجه من دوامة التعادلات بعد إقالة المدرب يانيك فيريرا، وتحقيق الفوز في المباراة الأخيرة على طلائع الجيس بقيادة المدرب الشاب أحمد عبد الرؤوف.

أما بيراميدر فعينه على لقب السوبر الأول في ظل حالة الاستقرار الفني الرائعة التي يعيشها الفريق مع المدرب كرونو سلاف، وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، والمضي قدماً في طريق النجاح.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 20 نقطة، لكنه لعب ثلاث مباريات أقل من ثلاثي القمة سيراميكا والأهلي والزمالك، وفي حال فوزه في مبارياته الثلاث المؤجلة يعتلي قمة الترتيب منفرداً.

ويعوّل بيراميدز على القوة الفنية للاعبيه، خاصة المحترفين في مقدمتهم محمد الشيبي وبيلاتي توريه، ووليد الكارتي وبيتسون مايلي.