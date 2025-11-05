«جودو الإمارات» جاهز للمشاركة في «ألعاب التضامن»



أبوظبي (الاتحاد)

يشارك منتخبنا الوطني للجودو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية السادسة لعام 2025، التي تقام بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الحالي.

وتقام منافسات بطولة الجودو يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، بمشاركة 33 دولة، من بينها 11 دولة عربية ممثلة في منتخبات الإمارات، البحرين، قطر، مصر، المغرب، تونس، فلسطين، السودان، لبنان، اليمن والسعودية مستضيفه الدورة.. وضمّت قائمة المشاركة التي اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد 6 لاعبين وهم: نارمند بيان الذي يشارك في منافسات (وزن 66 كجم)، ومحمد يزبيك (وزن تحت 73 كجم)، طلال شفيلي وعمر معروف في (وزن تحت81 كجم)، ظفار كوسوف (وزن تحت 100 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي في (وزن تحت 52 كجم).

وصرّح محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأن حرصهم على المشاركة في بطولة التضامن الإسلامي والمساهمة في إنجاحها، ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي ظلت تُسخِّر كافه متطلبات النجاح لرياضة الإمارات، مشيداً بنتائج منتخباتنا الوطنية، التي عادت مؤخراً من مملكة البحرين الشقيقة بنتائج إيجابية، ترجمةً لجهود وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية.