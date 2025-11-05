فان دايك بعد الفوز على ريال مدريد: «كل شيء يبدأ من الدفاع»



ليفربول (أ ف ب)

يتعيّن على ليفربول «البناء من الخلف» بحسب قائد دفاعه الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، وذلك بعد تقديم أفضل أداء له هذا الموسم والفوز على ريال مدريد بهدف أمس في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقبل الفوز 2-0 على أستون فيلا السبت، كان ليفربول خسر ست مباريات من أصل سبع، وخاض عشر مباريات دون أن يحافظ على نظافة شباكه.

في المقابل، وصل ريال مدريد بعد تحقيق معدل تهديفي لافت، لكنه لم يحصل إلا على فرص قليلة، وأنقذه حارس مرماه العملاق البلجيكي تيبو كورتوا من خسارة قاسية، بعد قيامه بصدات عدة من الطراز الرفيع.

وقال فان دايك: «من السهل قول ذلك الآن لأننا فزنا مرتين على التوالي. في عالم الفوضى، عليك أن تبقى هادئاً وتنظر إلى الأمور بمنظور مختلف».

وأضاف: «كلنا يعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم، يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، لدينا الجودة لإيذاء أي فريق في الهجمات المرتدة، كل شيء يبدأ من الدفاع، علينا أن نستمر، يوم الأحد سيكون اختباراً صعباً آخر».