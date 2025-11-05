«ألعاب القوى» يشارك بـ 6 لاعبين في «دورة التضامن الإسلامي»



دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب القوى اعتماد مشاركة 6 لاعبين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي «الرياض 2025» التي تحتضنها المملكة العربية السعودية من 7 إلى 21 نوفمبر الحالي، وتضم القائمة إيمانويل باميديلي، ومريم كريم، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين، ومعاذ فوزي، وعبدالقدوس أحمد علي.

وقالت الوازنة فلاح، رئيسة لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في الاتحاد، إن المنتخب يتطلع إلى إنجاز جديد، بعد حصد 6 ميداليات في الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب بالبحرين، والمتمثلة بذهبيتي سباقي 100، و400 متر للشابات، وذهبية التتابع، بالإضافة إلى فضيتي 200 و400 متر، وبرونزية «رمي المطرقة»، وقبل ذلك إحراز 6 ميداليات أيضاً في البطولة العربية للناشئين والناشئات بتونس.

وأوضحت أن المنتخب يخوض التحدي الجديد بأفضل درجات الجاهزية بعد مراحل متدرجة من الإعداد مع الأجهزة الفنية المختصة، مشيدة بجهود الأندية والمؤسسات المختلفة في توفير الظروف الملائمة أمام اللاعبين واللاعبات، لتنفيذ برامج التدريبات المتنوعة، والمشاركة في البطولات.