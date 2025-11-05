اللجنة المنظمة للسوبر المصري تعقد الاجتماعات التنسيقية للمباريات



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال الاجتماع التنسيقي الفني لمباريات نصف النهائي، بحضور ممثلي الفرق المشاركة، الشرطة، الإسعاف، الأمن الخاص وممثلي الملاعب المستضيفة، وتم خلال الاجتماع مناقشة الأمور الفنية، الشؤون الإعلامية، الأمن والسلامة، نظام الاعتماد، الخدمات الطبية وخدمات الجماهير.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوبترا في السابعة مساء الغد على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، وفي حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز، وتقام الحصة التدريبية الرئيسية لفريق الأهلي مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد من السابعة مساء ولمدة ساعة، يليها التدريب الرئيسي لفريق سيراميكا كليوباترا من 8:15 إلى 9:15 مساء، وستكون الحصص التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في ربع الساعة الأول من كل حصة.

ويلعب فريق الأهلي باللونين الأحمر والأبيض، فيما سيلعب فريق سيراميكا كليوباترا باللونين الأبيض والعنابي

ومن المقرر أن تفتح البوابات للجماهير غداً الخميس من الرابعة مساء، كما تم تخصيص 12 نقطة إسعاف متنقلة داخل المدرجات، وستكون الجماهير الحاضرة على موعد مع العديد من الأنشطة والفعاليات في منطقة المشجعين في محيط استاد هزاع بن زايد، بالإضافة إلى سحوبات على تذاكر المباراة للفوز بجوائز قيّمة، سيتم الإعلان عن الفائزين في استراحة بين الشوطين.

أما بالنسبة لمباراة الزمالك وبيراميدز المقامة في 9:30 مساء الغد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ففي حال انتهاء المباراة بالتعادل، سيتم الاحتكام لركلات الترجيح لتحديد الفائز، وتقام الحصة التدريبية الرئيسية لفريق الزمالك مساء اليوم على استاد آل نهيان، وذلك من السابعة مساء ولمدة ساعة، يليها التدريب الرئيسي لفريق بيراميدز من 8:15 إلى 9:15 مساء، وستكون الحصص التدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في ربع الساعة الأول من كل حصة.

وسيلعب فريق الزمالك باللون الأبيض كاملاً، فيما سيلعب فريق بيراميدز باللون الأسود كاملاً.









