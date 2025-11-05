«دولي» الرياضات تحت المائية يشكر أبوظبي على تنظيم «مونديال الزعانف»



علي معالي (أبوظبي)

تلقّى نادي أبوظبي للرياضات المائية رسالة شكر وإشادة من الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية بعد تنظيم النسخة الخامسة من كأس العالم للسباحة بالزعانف مؤخراً، والتي حظيت بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة يمثلون 51 نادياً من 21 دولة من مختلف قارات العالم، في مسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

أكد الاتحاد الدولي في رسالته أن التنظيم كان أكثر من رائع من كافة الجوانب، والترتيب كان على أعلى مستوى، مما يعكس جاهزية اللجنة المنظمة والتزامها بالمقاييس والمواصفات العالمية، مشيداً بالجهود المبذولة في إنجاح البطولة.

وأوضحت اللجنة الفنية للسباحة بالزعانف بالاتحاد الدولي أن جودة المنافسة، وعدد المشاركين، وقوة الأرقام المسجّلة تمثل إضافة فنية متميزة، وتعكس نجاح أبوظبي في أولى خطواتها على صعيد هذه الرياضة المائية المتطورة.

وجاءت مشاركة سباحي نادي أبوظبي للرياضات المائية لافتة، حيث تمكنوا من تحقيق إنجازات مميزة بالصعود إلى منصة التتويج الرئيسية بمسابقات كأس العالم الرسمية للناشئين والعموم في أكثر من 10 مسابقات مختلفة، مسجِّلين أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ اللعبة، والحدث العالمي الكبير.

وحقق سباحو النادي حصيلة تاريخية بلغت 51 ميدالية في مسابقات الفئات العمرية 12-13 سنة، 14-15 سنة، و16-17 سنة، تصدروا بها جدول ترتيب الفرق المشاركة، حيث توزعت الميداليات بين 14 ذهبية، و20 فضية، و17 برونزية، ما يؤكد التفوق الفني والتنظيمي للنادي في البطولة.

وفي خطوة مميزة لنشر ثقافة رياضة السباحة بالزعانف بين النشء، قررت اللجنة المنظمة تنظيم مهرجان للناشئين والبراعم خلال الفترة البينية للبطولة، بمشاركة أكثر من 240 سباحاً وسباحة من الفئة العمرية 8-12 سنة، لتتاح لهم الفرصة للتدرب والمنافسة في نفس المسبح بجانب النجوم الكبار، مما يشكّل مصدر إلهام لهم.

وأشاد سامح الشاذلي، عضو الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بالتنظيم المتميز، معبّراً عن سعادته بالبطولة، وموجّهاً الشكر إلى وزارة الرياضة الإماراتية، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات المائية، واتحاد الإمارات للرياضات المائية، وكل من ساهم في إخراج الحدث بهذا الشكل المشرف.

وأكد الشاذلي أن نجاح البطولة يعكس قدرة الدول العربية على تنظيم فعاليات رياضية عالمية بمستوى يليق بمكانتها، ويعطي صورة مشرقة أمام جميع دول العالم.