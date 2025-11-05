الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
يحدث في عالم سباقات الخيل.. فرس بـ 6,2 مليون دولار

فرس بـ 6,2 مليون دولار
5 نوفمبر 2025 16:12


عصام السيد (أبوظبي)
بعد استثماراتها الضخمة في مزادات الخيول الصغيرة، تصدرت شركة أمو ريسنج التابعة لكيا جورابشيان عناوين الأخبار مرة أخرى، عندما اشترت الفرس «ستريك أوف لاك»، والدة الفائز بسباق البريدرز كب جوفنايل للخيول الناشئة من دون هزيمة، «تيد نوفاي»، مقابل 6.2 مليون دولار، وهو أعلى سعر في مزاد فاسيج-تيبتون لشهر نوفمبر الذي أقيم مساء الاثنين في كنتاكي.
تم بيع الفرس «ستريك أوف لاك»، وهي ابنة الفحل «أولد فاشونيد»، والفائزة بسباقات مهمة، وهي حامل من الفحل الشهير «نوت ذيز تايم»، وكانت من بين آخر الخيول المعروضة في المزاد، حيث تم عرضها للبيع من قبل وكالة تايلور ميد للمبيعات، لصالح العميل القديم ماري جونز، مربية «تيد نوفاي».
وتمت إضافة الفرس البالغة من العمر عشر سنوات إلى قائمة المزاد في منتصف أكتوبر، بعد فوز «تيد نوفاي» في سباق كلايبورن بريدرز فيتشورتي من الفئة الأولى في كينيلاند، ثم عزز ابن الفحل «انتو مسشيف» الذي يدربه تود بليتشر، مكانته كبطل الخيول الصغيرة يوم الجمعة بأداء رائع في سباق بريدرز كب في ديلمار.
وحقق مزاد الجلسة الواحدة نتائج مبهرة مرة أخرى، وبيع ما مجموعه 138 حصاناً بمبلغ إجمالي قدره 102,027,000 دولار، منها 27 حصاناً بيعت بمليون دولار أو أكثر، وبلغ متوسط ​​سعر البيع 739,326 دولاراً، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي، بينما ارتفع متوسط ​​السعر إلى 300,000 دولار، بزيادة 20 نقطة عن عام 2024، وبلغت نسبة البيع 77%.

الخيول
سباقات الخيول
الخيول الناشئةسباق بري دوني الفرنسي اليوم
الخيول المهجنة الأصيلة
