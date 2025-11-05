12منافسة في دولية «فيرتوس» لقفز الحواجز بدبي



دبي (وام)

يستضيف ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، 12 منافسة في النسخة الرابعة لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز «فئة النجمتين»، بمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها، وتقام الفعاليات من 6 إلى 9 نوفمبر الحالي في أولى دوليات القفز، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وجوائزها أكثر من 93 ألف دولار.

وتبدأ غداً إجراءات الفحص البيطري، على أن تنطلق البطولة بعد غد بإقامة 4 منافسات، منها 2 بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 110 و115 سم، ومنافسة للسرعة على حواجز 125 سم، وتختتم بالمرحلتين على حواجز الـ 140 سم.

ويتضمن برنامج البطولة يوم السبت 4 أشواط أيضاً، بإقامة منافستين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 110 وال120 سم، بالإضافة إلى منافستين أيضاً من جولة واحدة مع تمايز، الأولى على حواجز الـ 130 سم، والثانية تأهيلية لمنافسة الجائزة الكبرى، بحواجز ارتفاعها 140 سم.

ويشهد اليوم الختامي 4 منافسات، إذ تبدأ بمنافسة من جولة واحدة على حواجز الـ 130 سم، تليها منافسة المرحلتين على حواجز الـ 110 سم، ثم منافسة تحدًّ على مهارة الفارس وقدرات الخيل على حواجز الـ 120 سم، وتختتم بمنافسة جائزة «لونجين الكبرى» بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز145 سم.