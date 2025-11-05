الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

12منافسة في دولية «فيرتوس» لقفز الحواجز بدبي

12منافسة في دولية «فيرتوس» لقفز الحواجز بدبي
5 نوفمبر 2025 17:30


دبي (وام)
يستضيف ميدان مركز الإمارات للفروسية في دبي، 12 منافسة في النسخة الرابعة لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز «فئة النجمتين»، بمشاركة نخبة من الفرسان من داخل الدولة وخارجها، وتقام الفعاليات من 6 إلى 9 نوفمبر الحالي في أولى دوليات القفز، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الفروسية والسباق، وجوائزها أكثر من 93 ألف دولار.
وتبدأ غداً إجراءات الفحص البيطري، على أن تنطلق البطولة بعد غد بإقامة 4 منافسات، منها 2 بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ 110 و115 سم، ومنافسة للسرعة على حواجز 125 سم، وتختتم بالمرحلتين على حواجز الـ 140 سم.
ويتضمن برنامج البطولة يوم السبت 4 أشواط أيضاً، بإقامة منافستين بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ 110 وال120 سم، بالإضافة إلى منافستين أيضاً من جولة واحدة مع تمايز، الأولى على حواجز الـ 130 سم، والثانية تأهيلية لمنافسة الجائزة الكبرى، بحواجز ارتفاعها 140 سم.
ويشهد اليوم الختامي 4 منافسات، إذ تبدأ بمنافسة من جولة واحدة على حواجز الـ 130 سم، تليها منافسة المرحلتين على حواجز الـ 110 سم، ثم منافسة تحدًّ على مهارة الفارس وقدرات الخيل على حواجز الـ 120 سم، وتختتم بمنافسة جائزة «لونجين الكبرى» بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز145 سم.

أخبار ذات صلة
«دولي التقاط الأوتاد» يشيد بـ«التجربة الإماراتية»
الهاجري يتصدر «المستوى الأول» في دوري «قفز الحواجز»
قفز الحواجز
دوري قفز الحواجز
اتحاد الفروسية
بطولات قفز الحواجز بالشارقة
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©