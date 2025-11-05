الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 آلاف رياضي في دورة كلباء للألعاب الشاطئية

5 آلاف رياضي في دورة كلباء للألعاب الشاطئية
5 نوفمبر 2025 18:00


الشارقة (الاتحاد)
تنطلق يوم بعد غد الجمعة فعاليات النسخة الخامسة من «دورة كلباء للألعاب الشاطئية»، بمشاركة تصل إلى 5 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون الفرق المشاركة في سبع باقات رياضية.

أخبار ذات صلة
«ودية» تجهّز كلباء لعودة الدوري
حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للدورة، التي تستمر منافساتها حتى 16 نوفمبر الحالي على شاطئ كلباء، كافة الترتيبات النهائية، واستعرضت خلال اجتماعها الأخير تقارير اللجان الفرعية حول جاهزية المرافق والمنشآت، وتجهيزات القرية المصاحبة، والفعاليات الترفيهية والمجتمعية.
وأشاد عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل المختلفة، مؤكداً أن التحضيرات الجارية تبشر بتنظيم نسخة مميزة تواصل النجاحات التي حققتها الدورات السابقة.
وإلى جانب المنافسات الرياضية، من المقرر أن تتضمن فعاليات الدورة المجتمعية عقد جلسة الحوار الاستراتيجي الثانية الخاصة بخطة مجلس الشارقة الرياضي حتى عام 2031، وذلك يوم 11 نوفمبر.
كما ستُنظم مسيرة مجتمعية بعنوان «لنمشي في حب سلطان»، يشارك فيها أهالي كلباء تعبيراً عن التقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الألعاب الشاطئية
دورة الألعاب الشاطئية الخليجية
كلباء
مجلس الشارقة الرياضي
آخر الأخبار
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
الرياضة
«الأبيض» يستعد لمباراتي العراق بـصفوف مكتملة
اليوم 13:38
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس الكاميرون بمناسبة إعادة انتخابه
اليوم 13:34
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
الرياضة
العين تستضيف «النسخة الدولية» من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر
اليوم 13:31
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
الرياضة
البلوشي يُشرف علي حكام دورة التضامن للجودو
اليوم 13:29
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
الرياضة
الإمارات تحتضن «السوبر المصري» للمرة التاسعة
اليوم 12:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©