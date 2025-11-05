5 آلاف رياضي في دورة كلباء للألعاب الشاطئية



الشارقة (الاتحاد)

تنطلق يوم بعد غد الجمعة فعاليات النسخة الخامسة من «دورة كلباء للألعاب الشاطئية»، بمشاركة تصل إلى 5 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون الفرق المشاركة في سبع باقات رياضية.

واعتمدت اللجنة العليا المنظمة للدورة، التي تستمر منافساتها حتى 16 نوفمبر الحالي على شاطئ كلباء، كافة الترتيبات النهائية، واستعرضت خلال اجتماعها الأخير تقارير اللجان الفرعية حول جاهزية المرافق والمنشآت، وتجهيزات القرية المصاحبة، والفعاليات الترفيهية والمجتمعية.

وأشاد عبدالملك محمد جاني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل المختلفة، مؤكداً أن التحضيرات الجارية تبشر بتنظيم نسخة مميزة تواصل النجاحات التي حققتها الدورات السابقة.

وإلى جانب المنافسات الرياضية، من المقرر أن تتضمن فعاليات الدورة المجتمعية عقد جلسة الحوار الاستراتيجي الثانية الخاصة بخطة مجلس الشارقة الرياضي حتى عام 2031، وذلك يوم 11 نوفمبر.

كما ستُنظم مسيرة مجتمعية بعنوان «لنمشي في حب سلطان»، يشارك فيها أهالي كلباء تعبيراً عن التقدير والامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.