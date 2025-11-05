الخميس 6 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً ينطلق السبت

سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً ينطلق السبت
5 نوفمبر 2025 18:30

 
أبوظبي (الاتحاد)
حددت اللجنة المنظمة لمهرجان السلع البحري في دورته الخامسة إقامة سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً يوم السبت المقبل، ليكون إحدى أبرز المحطات التراثية ضمن فعاليات المهرجان الذي يُقام على ساحل مدينة السلع في منطقة الظفرة خلال الفترة من 7 إلى 16 نوفمبر الجاري، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وبالشراكة الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وحددت اللجنة المنظمة للمشاركين تفاصيل خط سير السباق ومواقع الانطلاق والوصول، إلى جانب جداول الفحص الفني، مؤكدة على ضرورة التزام ملاك المحامل بكافة متطلبات السلامة والاشتراطات الفنية لضمان سير المنافسات وفق أعلى المعايير. كما حثّت المشاركين على التمسك بقيم السباقات البحرية التراثية التي تُجسد الموروث الوطني الإماراتي الأصيل.
ويستقطب سباق السلع للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً نخبة النواخذة والأطقم من مختلف إمارات الدولة، مما يعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها المهرجان كمنصة سنوية تجمع عشاق الرياضات البحرية التراثية وتُبرز حضورها في المشهدين الرياضي والسياحي بمنطقة الظفرة.

